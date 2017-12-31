嬰兒潮世代凋零 千禧世代受惠豐厚遺產

「決議基金會」表示：「年老世代累積下來的大筆財富，未來將大舉推升年輕世代的財富和生活水準。」

英國衛報（The Guardian）29日報導，根據「決議基金會」（Resolution Foundation）調查，遺產繼承將在未來20年增加逾一倍，預計2035年達到高峰，屆時受惠房價上漲最多的嬰兒潮世代逐漸凋零。

（中央社倫敦31日綜合外電報導）英國智庫公布調查指出，現今年輕世代將從嬰兒潮世代父母繼承空前豐厚遺產，但必須等到60歲以後。這將導致更為嚴重的貧富不均，而且對於多數無緣買房的人來說，為時已晚。

但是，那些處於困境的首次購屋者無法寄望遺產帶來及時雨，因為「決議基金會」指出，繼承者的平均年齡是61歲。

根據哈利法克斯銀行（Halifax）估計，目前英國房產的市值約為6兆英鎊（約新台幣240兆元）。「決議基金會」指出，當這些房產傳給下一代，勢將使得貧富不均惡化。

尚未買房的千禧世代比較不可能繼承房產。未買房的千禧世代當中有將近一半（46%）的人，父母名下也沒有房產。相形之下，83%已買房的千禧世代，父親或母親也有自己的房產。

「決議基金會」指出，年輕人房產財富和父母房產明顯有關。房產價值達20萬英鎊或以上的千禧世代，父母的房產平均分給每位子女可達19.5萬英鎊，而沒買房的千禧世代，父母房產分給每位子女平均只有8.5萬英鎊。

「決議基金會」表示：「年輕世代之間的貧富差距原本就已很大，遺產更加拉大這樣的差距，應給予更多的關注。」

英國財政部也將受惠於遺產稅收入的增加。英國預算責任局（OBR）預估，2017/18課稅年度將可徵收遺產稅53億英鎊，在2022/23年度前可增至65億英鎊。

根據英國遺產稅，超過32.5萬英鎊的房產扣稅40%，但拜英國財政大臣歐斯本（George Osborne）公布2015年夏季財政預算時首次宣布、免稅額逐年提高之賜，實際上允許父母留給子女價值高達85萬英鎊的免稅房產。在2020年前，房產免稅門檻將會提高到100萬英鎊。（譯者：中央社嚴思祺）1061231