台南井仔腳鹽田　告別今年最後一道夕陽

李孟諺認為，歲末年終送夕陽非常有意義，我們可以在這個時候回想過去這一年，所經歷過的各種喜樂、付出辛勞，也可以思考如何迎接新年新挑戰、許下新年新心願。

2017年台南最後一道也是迷人的夕陽，今（31）日於北門區井仔腳鹽田緩緩落下，台南市長李孟諺在2017年最後一天，與現場市民朋友一起共度最浪漫幸福的黃昏。 李孟諺表示，很高興在歲末年終的時候，來參加井仔腳送夕陽，今年是市府與交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處第6年一起合辦跨年3部曲，而北門井仔腳送夕陽是跨年活動的首部曲。

他也提到，井仔腳鹽田的夕陽，不只是全台知名景點，甚至得到亞洲旅行協會金獎；本來北門是一個偏鄉，原本逐漸式微，但是因為雲嘉南風管處及觀光局的努力，這個地方越來越熱門、越來越受歡迎，希望大家一起來送夕陽的同時，也能夠體驗在地的旅遊，因為這裡是兼具歷史文化、生態旅遊還有特色小吃的好地方。

明年即將邁入200年歷史的井仔腳瓦盤鹽田，主辦單位交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處特別設計「Thank you&Goodbye」LED文字配合歡送夕陽的倒數，台上LED魔球亮起的同時也啟動了夕陽下的鹽田埂上「Thank you&Goodbye」文字，象徵對於一整年的感謝與揮別，再見2017，迎接更好的2018。

雲嘉南管理處表示，今年歲末活動已接近尾聲，一連2個周末推出各式各樣的活動，除了推廣北門當地地方特色景點外，也希望帶動北門觀光經濟，今明兩天還有由興安宮特別為大家免費準備的平安湯圓及12生肖祈福卡，讓大家在2017年都可以圓圓滿滿，給予2018年嶄新的祝福，也歡迎大家多到北門來玩，感受北門白天的美與夜晚不同的魅力。