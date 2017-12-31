暌違10年登跨年舞台　鬼鬼慢歌失利慘走音

「台北最HIGH新年城2018跨年晚會」於今（31）日晚間舉行，由周湯豪擔綱開場嘉賓，再由鬼鬼、丁噹、林明禎等人接力演出，主持人則是KID、曾寶儀擔任，其中曾寶儀穿著平口粉色禮服，氣質滿點，她也笑說跟KID是天生一對的搭檔，「因為我們是全台唯一同月同日生的主持人」，兩人妙語如珠逗得觀眾樂不可支。

擔任開場的周湯豪除了熱門曲目，他還帶來〈放手〉、〈射手〉、〈東區東區〉等夯曲炒熱氣氛，周湯豪在舞台上接連唱跳讓汗水狂噴，要演唱〈帥到分手〉前還揪現場觀眾自拍，他打趣笑說：「當你不知道要說什麼的時候，自拍就是最棒的。」