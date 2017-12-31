暌違10年登跨年舞台　鬼鬼慢歌失利慘走音

「台北最HIGH新年城2018跨年晚會」於今（31）日晚間舉行，由周湯豪擔綱開場嘉賓，再由鬼鬼、丁噹、林明禎等人接力演出，主持人則是KID、曾寶儀擔任，其中曾寶儀穿著平口粉色禮服，氣質滿點，她也笑說跟KID是天生一對的搭檔，「因為我們是全台唯一同月同日生的主持人」，兩人妙語如珠逗得觀眾樂不可支。
擔任開場的周湯豪除了熱門曲目，他還帶來〈放手〉、〈射手〉、〈東區東區〉等夯曲炒熱氣氛，周湯豪在舞台上接連唱跳讓汗水狂噴，要演唱〈帥到分手〉前還揪現場觀眾自拍，他打趣笑說：「當你不知道要說什麼的時候，自拍就是最棒的。」
▲KID、曾寶儀擔任台北市跨年主持人。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.31）
▲周湯豪擔任台北跨年嘉賓。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.31）
睽違10年未登上跨年舞台的鬼鬼，先是帶來招牌舞曲〈sugar rush〉，再演唱慢歌〈等你愛〉，但似乎因先前舞蹈動作太激烈，導致真假音部分轉換有些突兀，音準也在走音邊緣，讓人為她捏把冷汗，而後演唱〈愛在我身邊〉更直接大走音。即便如此，但鬼鬼全程仍保持專業微笑，堪稱專業藝人典範。
▲鬼鬼擔任台北跨年嘉賓。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.31）