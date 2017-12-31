〈2018搶先看〉回顧高盛「2017頂尖交易」 那

事實上，上述 2 項建議，高盛在今年 4 月中旬便已關閉，高盛經濟學家 Zach Pandl 在 1 份報告中解釋，美國經濟的通膨動能放緩，雖然近年來高盛一直保持看漲美元的觀點，但包括總統川普喊出美元過高、全球經濟回溫，以及聯準會 (Fed) 不如預期鷹派，都顯示了，美元不太可能繼續走升。

高盛在「2017 頂級交易」中，提出 7 項投資建議，雖未全數命中，但已有一掃「打臉王」封號之勢，時值年末，就讓我們來一一盤點這些建議的準確度。

美元被高估的觀點，也在 7 月美銀美林的報告中被證實，報告稱，相較於長期平均匯率，美元被高估約 10%，若與近 20 年實際匯率相比，甚至高出 12%。

綜合以上來看，高盛在這項交易上，確實是看錯方向。

美元兌歐元日線走勢圖 (今年以來表現)

二、做多新興市場股市

即便對美元的預估失準，但高盛「2017 頂級交易」在今年 2 月曾經迎來「首勝」。2 月中旬，高盛關閉了「做多新興市場股市」項目，而當時高盛解釋，原因並非該行預測失準，而是已賺得預期報酬率故平倉出場。

高盛並表示，選擇在此時離場的原因，包括美國貿易政策的轉變、歐洲多國大選，以及中國的收緊貨幣政策，這些都可能導致新興市場股市走跌。

不過，從 MSCI 新興市場指數來看，截至 12 月 26 日，今年以來的指數報酬率，已達 33.66%，這也意味著高盛 2 月的平倉，只賺了小波段，相當可惜。

MSCI 新興市場指數日線走勢圖 (今年以來表現)

三、做多巴西里爾、俄羅斯盧布、南非蘭德

高盛表示，這項投資建議已在今年 7 月平倉，獲得 10% 的潛在收益。

美元兌巴西里爾日線走勢圖 (今年以來表現)

但是就全年表現來看，全年巴西里爾是貶值了 1.76%，盧布升值 5.55%，蘭德升值 9.56%，若以全年表現觀察，高盛在此項交易的預測，三者中二。

四、做多標普高盛商品指數 (S&P GSCI commodity index)

標普高盛商品指數 1 月底為 2383.16 點，截至 12 月 26 日，指數來到 2526.47，粗估漲幅約 6%，以全年表現而言，高盛該項投資建議方向亦是正確。

五、做多歐洲 Stoxx 50 股利指數

歐洲 Stoxx 50 股利指數 1 月底為 115.90 點，12 月 21 日已來到 126.30 點，約漲 9%，全年表現來說，也是正確選擇。

六、做多十年期美抗通膨債券 (TIPS) 殖利率

截至 12 月 26 日止，十年期美抗通膨債券殖利率是為 0.54%，還比年初的 0.55% 低一個百分點，顯示高盛在本項投資建議上，全年是作了白工。

十年期美抗通膨債券 (TIPS) 殖利率走勢圖 (今年以來表現) 圖片來源：Fred

高盛「2017 頂級交易」的 7 項建議中，就大方向來看，做多新興市場股市、做多盧布和蘭德、做多標普高盛商品指數、做多歐洲 Stoxx 50 股利指數，皆未失準，但一些交易的出場時機卻是相當的早；同時高盛在年初原預期美元將兌歐元、英鎊升值，現在來看，高盛亦是明顯地錯估 2017 年的美元匯價。