超級月亮月蝕近日點 一月天文活動滿滿

根據美國海軍天文台（U.S. Naval Observatory）提供的資料，1日月亮將於下午4時52分升起，並於晚間9時24分正式成為滿月。當天的近地點也是2018年最靠近地球的一次。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）報導，新年之夜將由滿月開場，且由於這次滿月落在近地點，即月球繞行地球公轉的橢圓軌道上最接近地球之處，使得月亮看來比平常大，因此將是人們所稱的「超級月亮」。

錯過這次超級月亮，還可期待月底的另一次。根據月球運轉週期，31日上午8時27分將再度出現滿月，成為俗稱的「藍月」（blue moon），即一個月內第2度滿月。而由於前一日月亮才落在近地點，因此這次滿月又會是超級月亮。

當天的月亮還有另一個事件，即美國西部將在31日凌晨出現月全蝕。位在美國東部的州當天只能在月落前（即日出時分，如華盛頓是在上午7時15分）見到月偏蝕，但位在美國山區和太平洋時區的州則可見到整個月亮變為紅銅色的全蝕，月蝕正中時間將分別落在當地時間上午6時30分和5時30分。

此外，象限儀座流星雨（Quadrantid）將在3日橫跨至4日的夜間達到極大期。根據美國流星協會（American Meteor Society）的資料，這場宇宙表演通常在短暫的高峰期內每小時出現多達120顆流星。

最後，美國海軍天文台指出，地球將在美東時間3日凌晨0時35分達到近日點，也就是地球公轉一年內最接近太陽的時候，當天距離太陽僅1.46億公里。（譯者：中央社張正芊）1061231