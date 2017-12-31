台中跨年晚會　浪漫雪花取代煙火秀

晚間7點開場時，主持人曾國城與天心逗趣一搭一唱，稱讚今年的台中跨年晚會有「三最」，第一是「最好的天氣」，有別於其他縣市可能太冷、太熱或下雨，在這種微冷的天氣下登場最是剛好；第二是「最多的場次」，台中是全台唯一舉辦雙主場跨年晚會的縣市；第三是「最浪漫的倒數」，以浪漫雪花場景來取代隨處可見的煙火秀。

迎接2018年，台中市政府舉辦雙主場演唱會跨年，台體大田徑場31日上午就有民眾排隊等待入場，下午5點開放入場前，田徑場周圍已擠滿大批人潮，開放時間一到，歌迷蜂擁進入會場，場面壯觀。

「星光璀璨迎花博—2018台中跨年晚會」31日晚上，同步在台灣體育運動大學田徑場（台中現場），以及麗寶樂園第二停車場（后里現場）登場。市長林佳龍在花博吉祥物「虎爸虎媽」及貴賓的陪同下，在台中現場宣布跨年晚會正式展開。

市長林佳龍在花博吉祥物「虎爸」、「虎媽」的陪同下抵達舞台，他歡迎大家來台中跨年，也以石虎的台語諧音「就好」、「招呼」、及「祝福」，祝福大家在新的一年都能平安喜樂。「好棒的寓意！」主持人曾國城笑說，石虎的意思就是「就好ㄟ祝福(台語)」，希望台中成為全台首善之都，今晚讓全台灣的民眾都羨慕我們的好天氣、好人氣。

跨年晚會正式開始，玖壹壹率先開唱，音樂節奏氣勢十足，聲光效果十足，歌迷手持螢光棒大聲吶喊，全場震撼無比。接續有宇宙人、戴愛玲、A-team、小宇、閻奕格、柯有倫、李愛綺、周蕙、魏如萱、Erika、周興哲等歌手輪番演出，並由陶喆獨家陪伴觀眾倒數；跨年之後，則由陶喆、周湯豪用歌聲陪民眾慶祝新年到來。

今年有別於傳統跨年晚會倒數時刻施放煙火，台中場倒數時以繽紛浪漫的雪花秀取代，並搭配精彩燈光秀，讓場內遍地盛開花朵，以響應花博主題，預告明年花博盛會將在台中登場。