謝金燕辣騎黑木馬曬美腿　驚喜宣布開設臉書、IG

「2018飛躍桃園直達美好跨年晚會」於今（31）日舉行，並由「姊姊」謝金燕擔任開場嘉賓，她帶來〈練舞功〉、〈跳起來〉、〈叉燒包〉、〈粉紅色腰帶〉等長達13分鐘的組曲炒熱氣氛。謝金燕今穿著金色亮片薄紗迷你裙，搭配紅色短靴，辣翻現場，其中姊姊還騎上超大型黑色木馬，辣露一雙招牌美腿，可說是誠意十足。
在謝金燕性感跨騎在黑色木馬上後，接著播出一段姊姊的感性奮鬥史VCR。而後謝金燕穿著鮮綠色連身短迷你裙、開著紅色運動鞋電動車出場，熱唱〈舞曲大悲咒〉、經典歌曲〈姊姊〉，其中謝金燕還拿小禮物送給現場粉絲，讓粉絲陷入一陣瘋狂。除此之外，謝金燕也宣布將開設臉書、IG，讓喜愛她的歌迷能隨時掌握姊姊最新資訊。
▲謝金燕辣登桃園跨年。（圖／年代提供，2017.12.31）
▲謝金燕辣登桃園跨年。（圖／年代提供，2017.12.31）
隨後謝金燕還直接在台上換裝，只見她脫掉鮮綠色迷你裙，換成黑色閃亮貼身舞衣，辣度無極限。姊姊最後更首次演唱新歌〈Turn口罩〉，為搭配歌曲還戴著口罩唱歌，十分幽默。謝金燕暌違許久未與台灣粉絲見面，此次登上跨年舞台猶如個人演唱會，讓觀眾再次見證「電音女神」的魅力所在。
▲謝金燕辣登桃園跨年。（圖／年代提供，2017.12.31）