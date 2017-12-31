謝金燕辣騎黑木馬曬美腿　驚喜宣布開設臉書、IG

「2018飛躍桃園直達美好跨年晚會」於今（31）日舉行，並由「姊姊」謝金燕擔任開場嘉賓，她帶來〈練舞功〉、〈跳起來〉、〈叉燒包〉、〈粉紅色腰帶〉等長達13分鐘的組曲炒熱氣氛。謝金燕今穿著金色亮片薄紗迷你裙，搭配紅色短靴，辣翻現場，其中姊姊還騎上超大型黑色木馬，辣露一雙招牌美腿，可說是誠意十足。

在謝金燕性感跨騎在黑色木馬上後，接著播出一段姊姊的感性奮鬥史VCR。而後謝金燕穿著鮮綠色連身短迷你裙、開著紅色運動鞋電動車出場，熱唱〈舞曲大悲咒〉、經典歌曲〈姊姊〉，其中謝金燕還拿小禮物送給現場粉絲，讓粉絲陷入一陣瘋狂。除此之外，謝金燕也宣布將開設臉書、IG，讓喜愛她的歌迷能隨時掌握姊姊最新資訊。