習近平發表新年賀詞 架上有9張新照片

（中央社台北31日電）中國國家主席習近平今天發表2018新年賀詞。不同去年以站立方式致詞，這一次他又回到書桌前，桌上的紅色電話依然吸睛，書架上15張照片有9張是新的，其中一張是新一屆7名常委合照。

中國中央電視台今天晚間7時的新聞聯播播出習近平2018年新年賀詞。習近平回顧2017年中國境內發生的大事，及主辦的多邊外交活動，包括「一帶一路」峰會以及金磚國家峰會等，並盤點他出席的國際多邊會議。

在涉及港澳台的談話上，習近平僅具體提及香港。他表示：「香港回歸祖國20週年時，我去了香港，親眼所見，有祖國做堅強後盾，香港保持了長期繁榮穩定，明天必將更加美好。」