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中央社

澳洲歡慶新年前傳憾事 水上飛機墜河6死

中央社2017/12/31 20:39
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社雪梨31日綜合外電報導）澳洲大城雪梨今天展開跨年慶祝活動前，一架水上飛機墜毀在附近河裡，機上6人全部罹難，在新年前夕造成憾事，肇事原因還在調查中。

澳洲媒體9News和路透社報導，警方表示，他們還不知道這起墜機案的肇因，也還不清楚機上5位乘客的身分，但正訪談當時在河裡船隻上的目擊者。第6位死者是飛機的駕駛。

法新社報導，這架飛機在雪梨北方50公里郊區城鎮科文（Cowan）附近的霍克斯伯里河（HawkesburyRiver）墜毀。警方表示，蛙人已找到全部6具遺體。

警方表示，雪梨水上飛機公司（Sydney Seaplanes）這架飛機當時由雪梨北邊一家水岸飯店接了這5位乘客，準備把他們送到在城東玫瑰灣（Rose Bay）的總部，不料途中墜毀在河裡，立即沈沒。

雪梨代理警察局長高曼（Michael Gorman）告訴記者：「我們已訪談過一些目擊者。」他又說，警方將會檢視在13公尺深河底的飛機殘骸，評估何時能打撈。

他指出，警方正與雪梨水上飛機公司聯絡，以查明罹難乘客身分，將先和他們的家人聯繫才會公開資料。

澳洲媒體有未獲證實的報導說，其中4名乘客是英國人。英國外務部尚無法證實這些報導，但表示正與澳洲當局聯絡。

有多位名流曾搭乘雪梨水上飛機公司的飛機觀光，包括英國歌星紅髮艾德（Ed Sheeran）和山姆史密斯（Sam Smith），美國諧星傑瑞史菲德（Jerry Seinfeld）和演員小古巴古汀（Cuba Gooding Jnr.），以及美國科技業鉅子比爾．蓋茲（Bill Gates）。（譯者：中央社林治平）1061231

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