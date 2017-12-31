中日會長盃忠孝一日2勝 泰源勝場開張

（中央社記者謝靜雯台北31日綜合報導）中日會長盃青少棒邀請賽，高雄市忠孝國中今天比賽接連擊敗日本北關東隊、東北隊，台東縣泰源則是先擊敗北關東，接著不敵東北；台灣組目前戰績最佳為嘉義市民生。

會長盃第3日賽程，高雄忠孝一日兩戰，先以10比2擊敗日本北關東隊，接著再以9比5擊敗東北隊，目前戰績3勝1敗1和。

忠孝教練倪國展表示：「我們這次出賽選手以二、三年級球員為主，有特別針對日本球隊的強度做投手調度，三年級比較多的日本球隊，我們都是安排比較有經驗的投手先發。」

台東縣泰源今天首戰與北關東交手，全場敲出8支安打，加上對手送上4次保送，得分攻勢不斷，北關東僅在3局上攻下3分，泰源終場以11比3拿下此次比賽首勝，但第2場比賽後半段失守，以6比8輸給東北隊。