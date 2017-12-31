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中央社

日本紅白大賽 周子瑜初登場熱舞

中央社2017/12/31 20:46
中央社 娛樂 / NOWnews
中央社 娛樂 / NOWnews

（中央社記者黃名璽東京31日專電）日本一年一度的NHK紅白歌唱大賽今晚舉行，台灣歌手周子瑜所屬南韓團體TWICE首次站上紅白舞台，勁歌熱舞帶動現場氣氛。

每年除夕夜舉辦的日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽，今年邁向第68屆，今年紅白開場相當特別，擔任紅組司儀的有村架純、白組司儀的二宮和也及總司儀內村光良，站在行駛中的車頂經過東京澀谷知名的交叉路口，之後串連各種場景，最後來到位於澀谷的NHK會場。

第2次擔任紅組司儀的有村架純，身穿紅色露肩禮服登台主持；過去曾以日本天團嵐一同擔任白組司儀，但以個人身分擔任白組司儀，則是第一次；內村光良也是第一次擔任總司儀。

在南韓發展的周子瑜所屬團體TWICE，今晚首度登上紅白舞台，高歌TT（哭泣的網路用語）日文版，全員熱舞帶動現場氣氛。周子瑜在表演之前面對鏡頭，也俏皮地比出TT手勢。

周子瑜是繼歐陽菲菲、翁倩玉、鄧麗君和徐若瑄後，第5位登上紅白的台灣藝人。

第4次登上紅白的日本歌手倉木麻衣，以一襲華麗和服登場，主唱日本偵探動畫柯南主題曲渡月橋，背後電視牆也播放柯南的動畫片。

日本樂團世界末日第4次參加紅白，但日前以小說入圍日本直木獎的鋼琴手藤崎彩織，因生產無法出席盛會，只好找人代彈；相當受歡迎的熊本熊也跟第一次參加紅白的樂團WANIMA，一起出席紅白。

上半場結束前，搞笑藝人渡邊直美扮成美國歌手Lady GAGA勁歌熱舞，現場笑聲不斷；另一位搞笑藝人Blouson Chiemi也登場搞笑，以她知名的「35億」笑哏，同樣博得全場笑聲。

今年擔任特別歌手的安室奈美惠與桑田佳祐，將在下半場分別獻唱Hero及年輕廣場。1061231

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