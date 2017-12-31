謝金燕性感回歸舞台 跨年熱唱新歌

（中央社記者江佩凌台北31日電）「姐姐」回來了！電音女神謝金燕重返舞台，今晚她在桃園跨年活動登台演出，整場變換3套性感服裝，嗨唱多首經典歌曲，更直接帶來新歌Turn口罩，寒風低溫下仍不斷掀高潮氣氛。
今天是2017年最後一天，全台各地熱鬧開唱，其中備受矚目的「姐姐」謝金燕，自從2016年5月淚灑演唱會宣布暫別舞台後，2017年也缺席跨年場表演，期間經歷父親、綜藝天王豬哥亮逝世，已許久未在台公開演出的她，今晚7時以一席性感裸色透紗洋裝，在桃園跨年開場登台演出。
謝金燕先以經典嗨歌「練舞功」開唱，接著熱唱「跳起來」，不斷向歌迷要求「尖叫聲！」炒熱現場氣氛。接著更在舞台上化身性感美艷女騎士，爬上大型道具的黑馬，一連演唱嗨歌「叉燒包」、台語歌「粉紅色的腰帶」。
謝金燕轉場換裝時，舞台播放影片，一連秀出謝金燕近年力求完美演出的表演紀錄，並寫下，無論是小舞台、大舞台，幾百人、幾萬人，她都大力演出，同時播映她過去在跨年以小機車，巨大安全帽表演畫面，直言：「那怕是老梗、新梗、有梗、沒梗，這就是台客的時尚精神。」
接著以電音風格的「舞曲大悲咒」出場時，謝金燕騎著大紅運動鞋造型車，車上直接印著「姐姐」大大兩字，只見「司機」謝金燕頭戴白色長耳兔耳朵造型，一身螢光綠斜衩短裙，搭配黑色長靴展現好身材，演唱到「姐姐」一曲，更掀起現場最高潮。
接著謝金燕直接在舞台上換裝，披上綠色復古風外套，展現長腿優勢，更首唱新歌「Turn口罩」，曲風電音輕快；同時間，Youtube影音平台也已上傳影片，裡頭介紹的文字寫道：「2017姐姐戴上口罩，隔開了舞台與太多色彩的世界；2018重新學會許多事，重新再任性一次。」
今晚謝金燕開唱近半小時，以3套服裝和從未登場過的大型道具，展現謝金燕表演誠意。開唱前，謝金燕更透過影片宣布謝金燕Facebook和Instagram正式對外開幕，透過官方平台「以正視聽」。
桃園場表演結束離開前，謝金燕還不忘向台下民眾高喊「新年快樂」，接著趕往高雄跨年舞台演出。「姐姐」回歸舞台表演線上直播吸引到1萬人左右同時觀看，可見姐姐回歸舞台魅力不凡。1061231