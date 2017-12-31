謝金燕性感回歸舞台 跨年熱唱新歌

（中央社記者江佩凌台北31日電）「姐姐」回來了！電音女神謝金燕重返舞台，今晚她在桃園跨年活動登台演出，整場變換3套性感服裝，嗨唱多首經典歌曲，更直接帶來新歌Turn口罩，寒風低溫下仍不斷掀高潮氣氛。

今天是2017年最後一天，全台各地熱鬧開唱，其中備受矚目的「姐姐」謝金燕，自從2016年5月淚灑演唱會宣布暫別舞台後，2017年也缺席跨年場表演，期間經歷父親、綜藝天王豬哥亮逝世，已許久未在台公開演出的她，今晚7時以一席性感裸色透紗洋裝，在桃園跨年開場登台演出。

謝金燕先以經典嗨歌「練舞功」開唱，接著熱唱「跳起來」，不斷向歌迷要求「尖叫聲！」炒熱現場氣氛。接著更在舞台上化身性感美艷女騎士，爬上大型道具的黑馬，一連演唱嗨歌「叉燒包」、台語歌「粉紅色的腰帶」。