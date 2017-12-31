新護照出包補救 1650萬元印防偽貼紙

外交部採購第二代晶片護照55萬本，今年7月間由中央印製廠得標，金額約2.2億元。不過第二代晶片護照日前被網友發現內頁誤植類似美國華府杜勒斯機場圖樣，外交部領事事務局決定將第一批新版護照20萬本全部回收，另由中央印製廠重新設計桃園機場圖樣並重印。

領事事務局副局長蔡幼文表示，近期跟中央印製廠技術部門密切研商，希望找出不影響防偽功能且不會增加太多成本的方案，最後決定由中央印製廠設計護照防偽貼紙，貼在印錯的護照第5頁上，圖案為新的桃園機場圖案並加印旅遊小叮嚀在此頁上，就不需要將55萬本新護照銷毀重印。

蔡幼文說，第5頁原本就是加簽頁，很多國家核發加簽簽證也是用貼紙的方式，外交部也會通知各國，不會有被他國海關懷疑變造護照的問題。

蔡幼文指出，由於貼紙具有防偽功能，需要重啟招標，每張貼紙成本約30元，55萬本總計1650萬元。外交部發言人李憲章說，作業時間約需1個月，預計農曆年前可以完成。1061231