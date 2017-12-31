棄影從政 印度電影明星志在省長寶座

（中央社新德里31日綜合外電報導）印度坦米爾語（Tamil）電影巨星拉吉尼坎斯今天表示，他準備成立政黨。印度南部坦米爾那都省不乏明星出任省長的前例，拉吉尼坎斯的表態，為熱鬧的政壇再添戲劇性。
坦米爾那都省（Tamil Nadu）占印度汽車出口大宗，有時被稱為「亞洲的底特律」。省長賈雅拉莉妲（J.Jayalalithaa）2016年12月病逝後，政治上一直處於不穩定的狀態。從政前，賈雅拉莉妲是一位知名女星。
拉吉尼坎斯（Rajinikanth）是影迷口中的「超級巨星」，他此刻宣布從政，別具意義。坦米爾那都省數十年來一直由2個印度南部政黨執政，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的執政黨現在想要染指。
過去50年來，坦米爾那都省一直由達羅毗荼人（Dravidian）組成的2個政黨輪流執政，2黨均宣稱，反種姓制度的社會正義以及政教分離，是他們核心的理念。
印度總理莫迪領導的印度人民黨（BJP）在2016年坦米爾那都省議會選舉中並未贏得任何一席。下一次選舉預定2021年登場。
拉吉尼坎斯表示：「我將推動崇尚精神的政治，沒有種姓或是宗教傾向。」「如果我執政，3年內沒做到，我會辭職下台。印度的民主陷入危難。」（譯者：中央社嚴思祺）1061231