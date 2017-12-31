雪梨絢麗煙火登場 全球歡慶2018來臨

紐西蘭比澳洲還早一點慶祝新年降臨，數以萬計民眾湧上街頭和海灘慶祝，處處施放煙火，成為世界最早慶祝新年的國家之一。最大城市奧克蘭（Auckland）的天空塔（Sky Tower）施放約5分鐘煙火，吸引數萬民眾觀賞。

澳洲廣播公司（ABC）報導，在午夜前幾個小時就開始燃放煙火，照亮雪梨港（Sydney Harbour）的夜空，為新年慶祝活動揭開序幕。新年一到，絢麗繽紛的彩虹瀑布煙火從雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）傾瀉而下，慶祝澳洲同性婚姻合法化。

（中央社雪梨1日綜合外電報導）世界歡喜迎接2018年來臨，首場跨年煙火大秀午夜在澳洲大城雪梨登場，估計有上百萬群眾湧入雪梨海灘一帶歡慶，當局採取嚴密維安措施，但表示沒有收到特殊警訊。

2018年全球第一聲午夜鐘響接著將在亞洲響起，接著傳到中東、非洲、歐洲和美洲。全球各地將在光彩眩目的煙火秀下揮別2017年。

香港多棟建築物的屋頂將在一場10分鐘的音樂煙火表演下施放「流星」煙火。

新加坡有更多地標將參與跨年倒數派對，燈光與音樂的結合將照亮這個濱海國家的天際線。

東京民眾傳統上多半和家人在家中一起度過跨年夜，許多年輕人則選擇前往鬧區參加倒數活動。

杜拜以雷射秀搭配音樂投映在全球最高塔外牆，取代主要的午夜煙火表演。

莫斯科方面，主要大道和廣場將裝飾點綴迎接新年，36個主要景點將點燃煙火。

受極地冷氣團影響，紐約時報廣場今年倒數降球活動，可能迎來史上第二凍的跨年夜。酷寒的天氣已經使美國東北地區取消除夕到元旦的許多活動，但紐約市則不然，人們會在舉世聞名的降球活動前9小時，開始在時報廣場聚集。

時報廣場最寒冷的除夕出現在1917年，當年午夜降至攝氏零下17度。今年因風寒指數為零，溫度料將降至攝氏零下12度左右，與1962年同為第二冷。

法新社報導，由於憂心公共場所的跨年人潮可能成為車輛及其他恐怖攻擊的目標，全球除夕的主要焦點，將是更為森嚴的安全警戒。

西班牙的巴塞隆納、法國的尼斯及倫敦過去兩年曾發生多人傷亡的汽車攻擊事件，許多城市因此也準備因應潛在威脅。

在發生兩次顯然受到伊斯蘭國（Islamic State）啟發的攻擊後，紐約當局派出數年來最強大的安全部隊，確保時報廣場慶祝活動的安全。1061231