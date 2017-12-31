〈2018搶先看〉2018全球4大央行貨幣政策前瞻

FX168 財經今 (28) 日報導，眼下距離新年僅剩幾天的時間，回首過去一年，全球央行貨幣政策趨緊的大潮，美國聯準會今年如期升息了三次，英國央行 11 月也升息一次。同時，今年歐洲央行與日本央行也已經將退出刺激的可能性擺上了台面。展望 2018 年，這四個主要央行的貨幣政策又會有什麽樣的進展？是加速緊縮，還是繼續按兵不動。

摩根大通資產管理 (JP Morgan Asset Management) 固收國際首席信息官 Nick Gartside 指出，上個月耐用品訂單數據的向上修正、PMI 仍維持在高位，消費者信心走強以及勞動力市場狀況繼續改善，這些都表明美國經濟的基本面因素強勁。

歐洲央行：結束量化寬鬆 (QE) 前料升息一次

今年歐元區正享受著自 2008 年金融危機以來最佳的時刻之一，其 GDP 的增長率超過了美國。數據顯示，2017 年三季度歐元區的 GDP 較二季度增長 0.6%，年增率成長 2.5%，而同期美國 GDP 的年增率增幅在 2.3%。

Nick Gartside 稱，「歐元區內經濟的引擎全面發動，在這樣一個強勁增長的背景下，市場可能開始消化歐洲央行會很快升息的預期，這是一個風險所在。」

目前，市場並不預期歐洲央行會在 2018 年升息。此前該央行已經表態，如果經濟狀況發生轉變，會考慮追加刺激。 歐洲央行今年 10 月曾宣布，將其每月的資產購買規模從 600 億歐元 (704.1 億美元) 削減至 300 億歐元，從明年 1 月份開始，並且至少持續至 9 月份。

野村的 Andy Cates 相信，2018 年歐元區核心通膨將高於歐洲央行的預期，如果能夠實現，這將迫使歐央行進一步撤出刺激。不過，她也警告稱，歐洲政治不穩定可能對經濟造成負面影響，比如 2018 年上半年的義大利選舉，由於當地民粹主義政黨崛起，對歐元區經濟而言是一個潛在的風險。

英國央行：2018 年可能升息兩次

今年 11 月，英國央行宣布進行十多年來的首次升息，並將其歸結於通膨壓力強勁以及低失業率。與此同時，英國央行打算在未來幾年逐步收緊貨幣政策，所以當前市場已經消化了明年再升息一次的預期。不過， Andy Cates 和 Nick Gartside 兩個人都認為，2018 年英國央行可能升息兩次，其中的一個主要原因是英國脫歐。

此前，英國決定脫離歐盟已經導致英鎊貶值，但鑒於脫歐協商可能在 2018 年繼續， Andy Cates 預計短期英國脫歐不會觸發經濟不確定性，因此英國央行將把目光更多的聚焦在經濟上。就目前來看，英國經濟較脫歐公投前表現的更好。

Nick Gartside 認為，由於英國達成脫歐過度協議的可能性似乎更大，導致近期英國國債收益率上升，這也使得英國央行能夠遵循其自身的升息預測，特別是在該協議能為英國經濟增速添磚加瓦的情況下。

日本央行：最寬鬆的央行

由於通膨壓力依舊較低。日本央行料不急於收緊貨幣政策。目前該央行的短期利率在 - 0.1%，並維持 10 年期國債收益率在零水平。 根據日本央行 10 月發布的報告，2017-18 財年日本核心消費者物價指數將增長 0.8%，低於此前 1.1% 的預測。

Nick Gartside 表示，「只要當前的通膨環境不改變，日本央行就不會縮減刺激，而該央行也希望避免日元升值。」 Andy Cates 補充道， 「 展望 2018 年，日本央行可能是主要央行當中最為寬鬆的，且不會做出任何退出刺激政策的舉動。」