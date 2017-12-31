NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈大驚喜　Rain宣告來台辦演唱會high 6小時　百萬民眾迎新年勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

除夕極寒低溫發威 尼加拉瀑布也結冰

中央社2017/12/31 22:01
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社渥太華30日綜合外電報導）北美冷到讓牙齒打顫的低溫，不但可能使除夕慶祝活動取消，加拿大通訊社（The Canadian Press）的照片顯示，低溫甚至讓尼加拉瀑布部分區域結冰，但仍有遊客慕名前來。

「渥太華公民報」（Ottawa Citizen）報導，破紀錄的刺骨低溫來襲，使加拿大及美國北部的數千萬人承受寒流之苦，預計將持續一周。

除夕當日，渥太華的溫度將降至攝氏零下19度，最冷將下探至零下28度，進入明年恐怕還會更冷。元旦當日的氣溫將不會高於攝氏零下22度，且一路下滑至零下32度。這是實際的氣溫，並非風寒溫度。

加拿大環境部（Environment Canada）指出，1938年至2010年間，加拿大除夕最低溫出現在1962年，當天的溫度為攝氏零下26.1度。渥太華1939至2011年間元旦，1947年的元旦溫度最低，為攝氏零下27.2度。

加拿大環境部於新聞稿中表示：「今年將在最冷空氣中結束。」

「創下歷史最低溫的北極氣團，預計籠罩整個安大略省，現在位於安大略省南部的低氣壓，今晚將南移至5大湖南方，為更冷的北風開道。」

渥太華及多倫多預計舉行的除夕活動規模，已經因為寒冷低溫而縮減。

渥太華2017的主辦單位已將跨年活動改至市政廳舉行。除夕唯一的戶外活動是點燃火炬，預計於晚上8時17分登場。（譯者：中央社鍾佑貞）1061231

尚比亞總統籲軍方協助防止霍亂擴北市跨年晚會 晚上9時周...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan