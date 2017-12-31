除夕極寒低溫發威 尼加拉瀑布也結冰

（中央社渥太華30日綜合外電報導）北美冷到讓牙齒打顫的低溫，不但可能使除夕慶祝活動取消，加拿大通訊社（The Canadian Press）的照片顯示，低溫甚至讓尼加拉瀑布部分區域結冰，但仍有遊客慕名前來。
「渥太華公民報」（Ottawa Citizen）報導，破紀錄的刺骨低溫來襲，使加拿大及美國北部的數千萬人承受寒流之苦，預計將持續一周。
除夕當日，渥太華的溫度將降至攝氏零下19度，最冷將下探至零下28度，進入明年恐怕還會更冷。元旦當日的氣溫將不會高於攝氏零下22度，且一路下滑至零下32度。這是實際的氣溫，並非風寒溫度。
加拿大環境部（Environment Canada）指出，1938年至2010年間，加拿大除夕最低溫出現在1962年，當天的溫度為攝氏零下26.1度。渥太華1939至2011年間元旦，1947年的元旦溫度最低，為攝氏零下27.2度。
加拿大環境部於新聞稿中表示：「今年將在最冷空氣中結束。」
「創下歷史最低溫的北極氣團，預計籠罩整個安大略省，現在位於安大略省南部的低氣壓，今晚將南移至5大湖南方，為更冷的北風開道。」
渥太華及多倫多預計舉行的除夕活動規模，已經因為寒冷低溫而縮減。
渥太華2017的主辦單位已將跨年活動改至市政廳舉行。除夕唯一的戶外活動是點燃火炬，預計於晚上8時17分登場。（譯者：中央社鍾佑貞）1061231