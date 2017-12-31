除夕極寒低溫發威 尼加拉瀑布也結冰

（中央社渥太華30日綜合外電報導）北美冷到讓牙齒打顫的低溫，不但可能使除夕慶祝活動取消，加拿大通訊社（The Canadian Press）的照片顯示，低溫甚至讓尼加拉瀑布部分區域結冰，但仍有遊客慕名前來。

「渥太華公民報」（Ottawa Citizen）報導，破紀錄的刺骨低溫來襲，使加拿大及美國北部的數千萬人承受寒流之苦，預計將持續一周。

除夕當日，渥太華的溫度將降至攝氏零下19度，最冷將下探至零下28度，進入明年恐怕還會更冷。元旦當日的氣溫將不會高於攝氏零下22度，且一路下滑至零下32度。這是實際的氣溫，並非風寒溫度。