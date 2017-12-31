局部修改內容 印度審查通過爭議電影

這部電影是由維亞康姆集團和孟買信實工業公司（Reliance Industries）旗下Network 18合資成立的一家電影公司拍攝。

路透社和英國廣播公司（BBC）報導，這部寶萊塢電影原定12月1日在印度發行，由於內容在拉吉斯坦省（Rajasthan）和馬哈拉什特拉省（Maharashtra）等地引發爭議，以致無限期延後發行。

印度教強硬外圍組織成員以及執政的印度人民黨（BJP）嚴詞批評這部名為「帕德瑪瓦蒂」（Padmavati）的電影，指控導演敘述穆斯林統治者阿拉烏德丁（Alauddin Khilji）愛上印度王后帕德瑪瓦蒂，根本是歪曲歷史。帕德瑪瓦蒂是印度尚武氏族拉其普特人。

印度中央電影審查委員會（CBFC）主席約希（Prasoon Joshi）在電子郵件中表示：「這是前所未有且相當棘手的情況。我很高興我們以務實和正面態度，透過平衡的作法，解決手上的難題。」

約希指出，審查委員會要求電影片名改為「帕德瑪瓦特」（Padmavat），以說明本片材料來自同名史詩，而非史實。

他強調，製片人和導演已被要求發表聲明，宣稱本片並不標榜歷史正確，以及他們「完全同意」審查委員會的建議。（譯者：中央社嚴思祺）1061231