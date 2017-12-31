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中央社

元旦境外空污影響減緩 高屏仍為紅色等級

中央社2017/12/31 22:22
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者吳欣紜台北31日電）環保署今天晚間發布新聞稿指出，明天元旦境外空污影響將減緩，北部空氣品質將逐漸恢復正常，但高屏、馬祖及金門地區仍為紅色等級，中部及雲嘉南則為橘色等級。

今天是2017年最後一天，卻遭逢近3年最嚴重境外空污，今天早上7時富貴角測站就受到影響，下午1時測得細懸浮微粒（PM2.5）最高濃度達134微克／立方公尺，空污也從中午開始影響中部地區，下午4時開始影響高屏地區。

根據環保署統計，今天全國77測站中，有42站達紅色等級、27站達橘色等級，小時濃度最高值超過55微克／立方公尺的測站共有68站。

環保署透過新聞稿指出，明天大陸冷氣團南下挾帶境外污染物影響將減緩，空氣品質將逐漸恢復正常，北部、竹苗、宜蘭、花東及澎湖地區為良好至普通等級，高屏、馬祖及金門則為紅色等級，中部及雲嘉南為橘色等級。

境外空污來勢洶洶，環保署早上8時也依據空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法規定開設第二級防制指揮中心，並於晚上8時召開第三次應變專案會議，要求中央部會進行應變作為，包含台電自主友善降載減排，經濟部水利署請第三、第四、第七、第八河川局依作業程序執行相關防制應變措施等。

此外，環保署也通報地方環保局啟動區域防制措施，截至晚間8時，仍有新北市、桃園市、雲林縣、嘉義市、南投縣、彰化縣、台南市及高雄市等8個縣市成立指揮中心，其中新北市政府也請新店、八里及樹林焚化廠分別停止或暫停吹灰作業。

環保署呼籲，因空污適逢跨年連續假期期間，民眾應減少戶外活動，如需外出，也請搭乘大眾交通工具並配戴口罩，做好個人防護措施。1061231

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