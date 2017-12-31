屏東縣市合辦無煙火跨年晚會　美聲環保三千人共迎新

潘孟安縣長表示過去屏東市區曾同時有縣府與公所的跨年晚會，今年縣府首度與市公所合辦，避免資源過度重疊，另外，響應環保，也取消煙火施放，改以溫馨的滾氣球共迎新年，在施政三週年的時刻，許多媒體公布縣府施政滿意度達六七成，且在全臺各縣市名列前矛，對此表達感謝之意，縣府團隊也會持續努力，帶給縣民安居樂業的未來。

屏東縣政府與屏東市公所首度在屏東公園內的體育館戶外廣場合辦跨年晚會，邀請到在地團隊以及方泂鑌、YOYO家族、翁立友等歌手登臺，周邊的特色市集則從下午4時開始，吸引三千位鄉親民眾前來歡度佳節。



▲OYO家族勁歌熱舞帶來小朋友歡樂。（圖／屏東縣政府提供,2017.12.31）

本次跨年晚會以「多元文化．美麗聲音」為主題，邀請到屏東傑出的張詠佑老師所率領的屏東縣交響樂團、可可堂街舞團、泰武古謠傳唱、寶齡爵仕等跨族群團隊，也安排從縣府「最美麗的聲音」歌唱大賽得主柯嘉惠、張庭愷、陳至麟、董嘉靜等優質在地好手輪番登場，彰顯在地深厚的藝術能量。



▲屏東縣市合辦跨年晚會吸引三千位鄉親民眾共迎2018。（圖／屏東縣政府提供,2017.12.31）

跨年晚會也邀請到YOYO家族、方泂鑌、原子邦妮、林宗興、林吟蔚、台客電力公司、翁立友等著名藝人，以親子歡樂、熱力搖滾、電子舞曲、抒情慢板等多元曲風陪伴大家迎接新年。