馬英九南下逛夜市　民眾嗨翻天

▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）

跨年活動什麼最夯，那就是馬前總統陪你逛夜市迎新年。馬前總統今年選擇在高雄市迎接民國107年元旦。31日跨年夜晚與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年，與在地民眾面對面的接觸，傾聽這一年來人民的心聲。



▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）



▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）

107年1月1日上午，也將參加由黃昭順立法委員辦公室所主辦元旦升旗健走活動，將在高雄世運主場館與市民一同用抖擻精神迎接新一年的到來。黃昭順立委顧及高雄空汙問題嚴重，現場將發放口罩給參與民眾。讓大家走出健康迎新年。



▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年，與在地民眾面對面的接觸，傾聽這一年來人民的心聲。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2017.12.31）



▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）



▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）