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馬英九南下逛夜市　民眾嗨翻天

記者宋德威．陳佩琪．蔡坤霖／高雄報導2017/12/31 22:39
▲馬前總統31日晚間來逛六合夜市。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）
▲馬前總統31日晚間來逛六合夜市。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）

跨年活動什麼最夯，那就是馬前總統陪你逛夜市迎新年。馬前總統今年選擇在高雄市迎接民國107年元旦。31日跨年夜晚與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年，與在地民眾面對面的接觸，傾聽這一年來人民的心聲。


▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）


▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）


▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）

107年1月1日上午，也將參加由黃昭順立法委員辦公室所主辦元旦升旗健走活動，將在高雄世運主場館與市民一同用抖擻精神迎接新一年的到來。黃昭順立委顧及高雄空汙問題嚴重，現場將發放口罩給參與民眾。讓大家走出健康迎新年。


▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年，與在地民眾面對面的接觸，傾聽這一年來人民的心聲。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2017.12.31）


▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）


▲馬前總統31日跨年夜，與高雄的好朋友相約逛六合夜市迎新年。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）

關鍵字高雄六合夜市馬英九跨年
屏縣市合辦跨年晚會　美麗聲音迎新high 6小時　百萬民眾迎新年

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