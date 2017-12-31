曾寶儀辣穿平口禮服跨年　「忘關麥克風」自曝：冷爆了

「台北最HIGH新年城2018跨年晚會」於今（31）日晚間舉行，並邀來韋禮安、蔡健雅等實力派歌手，以及韓國夯團「NCT 127」、韓流男神Rain擔任嘉賓。其中韋禮安與玩聲樂團合唱〈心醉心碎〉、〈還是會〉，完美合聲讓現場觀眾聽得如癡如醉，還首度演唱電視劇《我的男孩》片尾曲〈不需要知道〉，深情演唱讓粉絲為之動容。

跨年晚會主持人曾寶儀、KID在韋禮安演唱完後出來串場，穿著平口小禮服的曾寶儀似乎以為自己關了麥克風，便脫口說出：「冷爆了。」在發現現場觀眾也聽見她的真實心聲後，又拿起麥克風說：「其實我根本一點都不冷。」笑翻現場觀眾。