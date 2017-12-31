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娛樂

曾寶儀辣穿平口禮服跨年　「忘關麥克風」自曝：冷爆了

記者徐郁雯／台北報導2017/12/31 22:36
▲KID、曾寶儀擔任台北跨年晚會主持人。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.31）
▲KID、曾寶儀擔任台北跨年晚會主持人。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.31）

「台北最HIGH新年城2018跨年晚會」於今（31）日晚間舉行，並邀來韋禮安、蔡健雅等實力派歌手，以及韓國夯團「NCT 127」、韓流男神Rain擔任嘉賓。其中韋禮安與玩聲樂團合唱〈心醉心碎〉、〈還是會〉，完美合聲讓現場觀眾聽得如癡如醉，還首度演唱電視劇《我的男孩》片尾曲〈不需要知道〉，深情演唱讓粉絲為之動容。

跨年晚會主持人曾寶儀、KID在韋禮安演唱完後出來串場，穿著平口小禮服的曾寶儀似乎以為自己關了麥克風，便脫口說出：「冷爆了。」在發現現場觀眾也聽見她的真實心聲後，又拿起麥克風說：「其實我根本一點都不冷。」笑翻現場觀眾。


▲韋禮安登台北跨年舞台，展現堅強唱功。（圖／記者陳明安攝，2017.12.31）


▲韋禮安登台北跨年舞台，展現堅強唱功。（圖／記者陳明安攝，2017.12.31）

蔡健雅則獻唱〈被訓服的象〉、〈達爾文〉等經典歌曲，在寒風中依舊穩健地展現完美唱功，她也藉著〈達爾文〉期盼自己與粉絲在2018年都能成為更好的人。其中蔡健雅也首度演唱〈貪圖〉，作為她出道20年的紀念，最後以〈beautiful love〉，當作完美結尾。


▲蔡健雅於台北跨年場獻唱新歌。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.31）


▲蔡健雅於台北跨年場獻唱新歌。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.31）

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