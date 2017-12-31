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中央社

人權組織：剛果安全部隊射殺2抗議民眾

中央社2017/12/31 22:36
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社金夏沙31日綜合外電報導）人權觀察（HumanRights Watch）表示，剛果安全部隊今天在抗議總統卡比拉（Joseph Kabila）拒絕下台的示威中，射殺兩名男子。

路透社報導，卡比拉一年前曾承諾於今年底前舉行總統選舉，但他後來卻將選舉日期延至明年12月，天主教維權人士在今天的彌撒活動結束後，號召抗議人士示威。

選舉延期讓外界更加質疑卡比拉將設法取消憲法禁止他再次參選的任期限制，同時也引發剛果將重新陷入1999年內戰狀態的恐懼，當時數百萬人因此喪生。

人權觀察的中非主任邵葉（Ida Sawyer）指出，這兩名男子在首都金夏沙（Kinshasa）馬泰特（Matete）區的聖阿爾方斯（St. Alphonse）教堂外遇害。

警方發言人瑪瓦納姆普圖（Pierrot Mwanamputu）否認安全部隊於抗議活動中使用實彈。他說：「我們在白天出動。每個人都盯著我們。我們不是在晚上活動。」

但目擊者在當地醫院看到兩名於離開馬同格（Matonge）區的聖約瑟（St. Joseph）教堂時，手臂及腿部遭子彈擦傷的傷者。

維權人士加比安巴（Georges Kapiamba）說，金夏沙約有50人被捕，至少7人受到嚴重槍傷。

他說，東南部的卡米納（Kamina）鎮有25人被捕，3人受到重傷。

瑪瓦納姆普圖證實警方逮捕封鎖道路及焚燒輪胎的抗議人士，但不清楚實際人數。（譯者：中央社鍾佑貞）1061231

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