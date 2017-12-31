胡瓜領軍、謝金燕壓軸　高雄連high 6小時

『2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對』，在電音女王謝金燕、畢書盡、鼓鼓及創作歌手徐佳瑩、滅火器樂團、生祥樂隊等20組歌手連唱6小時後，百萬民眾在高雄市長陳菊的帶領及火樹銀花與300米瘋狂紙花紛飛下，一起熱烈迎接2018年的到來。



▲「2018愛sharing高雄夢時代跨年派對」，高雄夢時代購物中心特別邀請綜藝天王胡瓜領軍，和阿翔，兩位女神莎莎、白家綺組成重量級的黃金主持陣容。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）



▲看來跨年元旦連假3天與南部好天氣再加上有巨星加持效應發威，讓今年高雄跨年晚會擠爆。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）

全台跨年最強卡司『2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對』，晚間七點由現代搖滾天團八三夭帶頭熱力開場，接著由畢書盡、鼓鼓、滅火器、郭書瑤、徐佳瑩、家家、曾之喬、曾沛慈、孫淑媚、許富凱、楊蒨時、王建復、羅平以及剛以電影『大佛普拉斯』獲得本屆金馬獎最佳原創電影音樂及最佳原創電影歌曲的林生祥所帶領的「生祥樂隊」等，超強陣容接連開唱，睽違一年重返跨年舞台的「電音女王」姊姊謝金燕壓軸演出，特別為高雄跨年設計了30分鐘的“目眩神迷show”，超視覺裝扮搭配超電力舞蹈，不負民眾的引頸期盼。



▲「2018愛sharing高雄夢時代跨年派對」，高雄夢時代購物中心特別邀請綜藝天王胡瓜領軍。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）



▲畢書盡魅力四射，現場40萬人湧入時代大道。（圖／主辦單位提供 , 2017.12.31）



▲「2018愛sharing高雄夢時代跨年派對」，高雄夢時代購物中心特別邀請綜藝天王胡瓜領軍。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）

高雄市長陳菊與統一集團、夢時代團隊攜手一起與民眾在火樹銀花與300米瘋狂彩色紙花齊飛的熱烈氛圍下一起迎接2018年的到來，並互祝新年快樂!陳菊市長感謝夢時代團隊以民間團隊主辦的身分為高雄市民策劃這麼精彩的晚會，陳菊市長向市民期許，2018年再陸續完成的輕軌、海洋文化及流行音樂中心、市立圖書館總館、亞洲新灣區、岡山之眼等重大建設完成後，高雄市將轉型為一個嶄新的「創新城市」。



▲2018高雄夢時代跨年派對，搖滾天團「八三夭」熱力登場，現場人潮已滿出中華與時代大道路口。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）



▲今年夢時代跨年派對的場域擴大到成功路。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）



▲夢時代跨年派對今晚7點在時代大道登場。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2017.12.31）

由於今年夢時代跨年派對的場域擴大到成功路，全台首條的高雄輕軌今年第一階段全面通車，正式加入跨年運輸行列，配合高雄市大眾運輸冬季免費措施，當天持電子票證免費搭乘輕軌，民眾熱烈響應輕鬆搭輕軌參加夢時代跨年的活動，位處捷運和輕軌路線上的夢時代跨年派對今年湧入更多的民眾，從7點開始到凌晨1點,跨年人潮爆滿到近百萬，輕軌和高捷“雙軌”搭配輸運跨年人潮，現場交通狀況也比往年便捷快速很多。



▲『2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對』，在電音女王謝金燕、畢書盡、鼓鼓及創作歌手徐佳瑩、滅火器樂團、生祥樂隊等20組歌手連唱6小時後，百萬民眾在高雄市長陳菊的帶領及火樹銀花與300米瘋狂紙花紛飛下，一起熱烈迎接2018年的到來。（圖／記者陳佩琪攝 , 2017.12.31）



▲看來跨年元旦連假3天與南部好天氣再加上有巨星加持效應發威，讓今年高雄跨年晚會擠爆。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）

『2018愛˙sharing高雄夢時代跨年派對』除了精彩的節目內容之外，夢時代並提供iphone手機、華航機票給到場民眾抽獎，此外，高雄過好年20周年，今年夢時代好康再加碼！只要透過手機，到APP商店搜尋「高雄雄好康」APP並下載，登錄在夢時代消費不限金額發票，在跨年晚會最後抽出超豪華的富士按摩椅，讓民眾同時享受精彩晚會表演與好康大禮。



▲夢時代跨年派對今晚7點在時代大道登場，一連將嗨翻6小時。（圖／記者宋德威攝 , 2017.12.31）