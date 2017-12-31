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中央社

台灣不用等 iPhone換電池優惠即刻生效

中央社2017/12/31 22:49
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社舊金山／台北31日綜合外電報導）蘋果公司因在未告知客戶情況下降低舊款iPhone手機運作速度，已公開致歉並提供更換電池優惠。這項優惠原定自1月底開始供應，但蘋果昨天證實提前立即生效，包括台灣。

根據蘋果公司（Apple Inc.）28日在官方網站上發布的聲明，iPhone 6或後續機種用戶欲更換已過保固期的電池時，享有50美元折價優惠，由原本的79美元降為29美元，有效時間自2018年1月底至12月，於全球同步進行。

台灣部分則提供新台幣1700元折價，由2590元降為890元。

但蘋果昨天被發現，將美國官網聲明中「自1月底開始」的文字移除。蘋果隨後對美國科技媒體發布聲明解釋，「我們原本預期需要更多時間準備，但現在很高興能立即提供客戶折價方案」，儘管「部分替換電池的初步供應可能有限」。

台灣蘋果官網今天的聲明也已改為：「降低更換已過保固期的iPhone電池價格，…持續至2018年12月，於全球同步進行。」

蘋果在聲明中表示，由於手機電池壽命有限，為預防無預警關機，公司約一年前推出軟體更新，以改善iPhone工作負載量高峰期的電源管理能力。但今秋以來陸續接獲使用者反應部分情況下手機效能變慢。

蘋果寫道：「關於我們對配備舊款電池的iPhone在效能表現的處理，以及過程中的溝通方式，…有些顧客因此對Apple表示失望，我們在此表達誠摯的歉意。」（譯者：中央社張正芊）1061231

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