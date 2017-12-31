柯文哲直播回顧 燈節世大運印象最深

（中央社記者游凱翔台北31日電）今天是2017年最後一天，台北市長柯文哲今晚在臉書粉絲團開直播，回顧市政建設外，也向單身的民眾表示，沒有男女朋友就該努力去找，找不到就降低標準，心動不如馬上行動。

即將邁入2018年，柯文哲把握今年尾聲，提前在跨年舞台致詞前，於個人臉書粉絲團直播向網路世界的民眾祝賀，並回顧今年的重大市政建設。

柯文哲表示，台北燈節、西區門戶計畫、2017世界大學運動會是他印象深刻的事，也是最辛苦的一年。他也說，世大運能成功雖然有很大的運氣成份，但場館準時完工、選手村飲食及接駁、沒有追加預算等基本盤仍要顧好，在具備這些條件下，就會成功。