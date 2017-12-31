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中央社

柯文哲直播回顧 燈節世大運印象最深

中央社2017/12/31 23:23
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔台北31日電）今天是2017年最後一天，台北市長柯文哲今晚在臉書粉絲團開直播，回顧市政建設外，也向單身的民眾表示，沒有男女朋友就該努力去找，找不到就降低標準，心動不如馬上行動。

即將邁入2018年，柯文哲把握今年尾聲，提前在跨年舞台致詞前，於個人臉書粉絲團直播向網路世界的民眾祝賀，並回顧今年的重大市政建設。

柯文哲表示，台北燈節、西區門戶計畫、2017世界大學運動會是他印象深刻的事，也是最辛苦的一年。他也說，世大運能成功雖然有很大的運氣成份，但場館準時完工、選手村飲食及接駁、沒有追加預算等基本盤仍要顧好，在具備這些條件下，就會成功。

台北燈節部分，柯也回憶，有一天一名科長跟他說：「我想把燈節搬到西門町。」柯文哲雖然質疑，但這名科長向他強調「公務員應該創新」，所以故事就是這樣，既然下屬有心，就該鼓勵並嘗試。

至於北市9月舉辦重陽節敬老登山爆發推擠事件，柯文哲也在直播中拿起「重陽節樂活山林事件檢討報告」表示，相關的標準程序都會更改，但也不是每次出錯都要處罰人，現在的態度就是不處罰人，發生事情就檢討SOP，認真改進。

有一名網友留言向柯文哲抱怨：「交不到女朋友怎麼辦。」柯文哲笑稱，沒有男女朋友就該努力去找，努力還找不到就降低標準，如果有心動就該馬上行動，而且類似「我愛紅娘」的徵婚活動很多，應鼓勵參加。

柯文哲最後也向在跨年夜執勤的警消、醫護人員、北捷人員敬禮，並表示：「辛苦你們了」。1061231

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