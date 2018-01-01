新台幣大升逾8%　2018年還有機會撿便宜搶美元嗎？

受到熱錢大舉湧入的帶動，新台幣2017年上半年兌美元升幅一度高居亞洲貨幣之首，但下半年升勢趨緩，並被許多國際貨幣追上，2017年主要貨幣中，以歐元兌美元狂飆13.75%最高，韓元、馬幣等各有超過10%升幅，泰銖及英鎊走揚也逼近10％，就連星幣升幅也達8.21％後來居上。

新台幣兌美元在2017年從32.279元一路走揚，並升破30元大關，收盤價更一度創下逾4年新高，12月29日更以29.848元封關作收，也是睽違4年後，新台幣再度以2字頭封關，新台幣在2017年升值了2.431元、升幅更達8.14%，也創下1989年我國推動匯率自由化以來，近30年最大年升幅的紀錄。不少人也早已進場撿便宜搶美元，但隨著美國通過稅改，加上美國進入升息循環，全球資金是否出現大挪移，進而造成匯市大波動也受關注，而市場預估美元2018年可能呈現先升後貶格局。

至於新台幣兌美元2017年以29.848元封關，雖然收貶0.8分，但若與2016年12月30日封關收盤價32.279元相比，2017年新台幣兌美元仍大升了8.14%，也是睽違4年再次以2字頭封關。

也由於2017年新台幣大幅升值，不少民眾也趁機進場撿便宜買美元，若以封關價來說，等同用92折就可買到，不僅買美元變便宜，2017年台幣封關日，日圓兌新台幣換匯價一度觸0.2656元，創下近2年半新低，也讓不少哈日族逢低買進，取得漂亮匯價。不過，央行副總裁楊金龍日前表示，新台幣強勁升值，主要是美元走弱，而且其他貨幣也大幅走升。

不過，2018年美元表現又如何呢？美元走勢也牽動亞洲貨幣包括新台幣的走勢。台新投顧指出，美元指數在2017年約貶值9%，主要是全球景氣持續走升，市場資金追逐新興市場、商品貨幣，加上歐元年中走強，整年相對美元大升約13%，而起升點約是在法國總統首輪大選前夕，主要是其後兩輪選情優於預期。

台新投顧總經理總經理李鎮宇認為，從歐元區的企業財報來看，2017年第3季財報受強勢歐影響而不如預期，加上歐元太過強勢反不利央行退出QE（量化寬鬆），預料歐元2018年將不若今年強勢，也將同時扭轉美元的弱勢格局。

綜觀2018年匯市，李鎮宇認為，央行貨幣政策仍是主導匯率市場最重要的因素，從2017年12月美國聯邦公開市場理事會（FOMC）會後公布的利率點陣圖顯示，美國聯準會（Fed）委員雖然維持2018年升息3次的預期，但市場更加關注的是FOMC新成員的立場，原本鴿派的主席葉倫、副主席費雪都將離開Fed，偏鴿派的分行委員如Kashkari、Evans明年也不再是FOMC成員，取得代之的是偏鷹派的Williams及Mester，因此，要留意明年Fed貨幣政策立場有偏鷹派的風險。

另外，美國自2017年10月起開始進行縮表，初期每個月減少100億美元資產，之後每季將上調一次縮表規模，加上美國國會已於12月順利通過稅改法案，並經總統川普簽署，未來企業稅將從35%調降為21%，並將海外現金一次性匯回稅賦調降至15.5%，預期將把原本滯留在海外的美國企業資金帶回美國，皆將激勵美元維持略偏強格局。

瑞銀全球團隊則提到，美國减稅對核心通脹的推動非常有限，且未來幾個月的美國通脹較低且波動較小，會讓美國Fed降低信心，並導致明年3月不會加息。當然，由於美國經濟仍在走强，加上通脹仍然低於目標水平，瑞銀預計美國Fed將會在2018年6月和12月升息2次，之後通膨會繼續走高， 2019年美國將會加息3次。

此外，美國近期的消費、房地産、耐用品訂單等經濟指標顯示4季度經濟成長仍然强勁，核心通脹在前期走低的基礎上小幅反彈。歐元區PMI繼續創新高，歐央行也上調了對歐元區未來經濟預測，預計歐洲央行貨幣政策將繼續正常化，預計2018年9月將結束QE。

不過，對於新興市場貨幣或是大宗商品貨幣而言，李鎮宇預期，隨著稅改及川普新基建計畫陸續到位，預料新興市場景氣將持續復甦，即便美元相對G3貨幣走升（英鎊、歐元、日圓），新興市場貨幣未必疲弱，但要留意美國通過稅改後，中美貿易問題可能再度浮上檯面，若後續出現局部貿易戰，或將對新興市場貨幣短期造成壓力。

元大投信則認為，美國聯準會新任主席鮑威爾將於2018年2月就任，新官上任搭配3、6月升息效果，或可激勵美元於上半年小幅走強，但下半年在預算赤字擴大、經濟轉向風險漸增、市場將質疑12月升息政策影響，因此，美元指數可能先升後貶。