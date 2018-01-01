2018 NOW新年／Ella、張棟樑的新年新希望！

對於新的一年即將到來，也要以健康的身心展開一年，所以Ella提到她的新年新希望：「希望我每個家人都健康。」接著她表示，家裡每一年都有個家族旅遊，「今年希望能去日本、泰國這類的海島型國家，家有長者不適合去歐洲玩。」至於大約於何時出發，Ella則笑說要看看大家的時間。

近日發行最新單曲〈我的寶〉Ella（陳嘉樺）時常在臉書、公開場合分享兒子勁寶的逗趣日常，總是帶給人歡笑的她新年新希望，同樣也充滿了正向的氣息。

送走2017，迎向2018，每一年的開始總有個迎新送舊的感覺，有人會寫下今年要完成的待辦事項，有人會在31日參加熱血激昂的跨年晚會，伴著歌手們的歌聲，期許新的一年能有新的展望。那麼，明星們的新年新希望又是什麼呢？



▲Ella透露家族旅遊是每年的傳統，所以新年新希望就是希望能帶一家人去海島玩。（圖／記者林柏年攝 , 2017.12.12）

暖心王子回歸螢光幕 張棟樑希望專輯、演唱會都成功

好久不見的張棟樑，日前公布明年將全面回歸螢光幕，也即將在台北舉辦演唱會，讓歌迷非常期待與興奮。也許是太久沒有面對媒體，在受訪時張棟樑表現得很拘謹，但是給人溫暖的感覺，始終不變。

即將強勢回到歌唱舞台的他，希望能在明年開始時，就能有好的開始，所以新年新希望不免俗的，就是期許即將到來的演唱會能準備順利，讓大家憶起當孤單時，一定會想起張棟樑的那首不敗情歌。張棟樑除了希望演唱會能圓滿，更提出另外一個期許：「明年將發行新專輯，我也希望能夠成功。」說完，他露出招牌的微笑，就像冬日的一抹陽光。



▲ 張棟樑在明年即將強勢回歸歌唱舞台，因此期許明年的演唱會、專輯發行能夠順利。（圖／記者葉政勳攝 , 2017.12.13）

今年太忙了 趙傳想花時間多陪小孩

趙傳在近日發行新專輯《你過得還好嗎》，在各地巡迴表演的他，終於回到台灣，不僅帶來新作品，更帶來好消息，明年即將在台灣開演唱會，讓大家回味趙傳的經典。

回想這一年，趙傳表示今年很忙，原本預定跨年有活動，但是臨時有了變動，因此多出來的時間想要多陪陪小孩，甚至加碼自爆小孩最喜歡爸爸帶他們去看電影，所以近年來的大片，其實都看過了，至於新年新希望，他思考了一下後，回答道：「希望明年舉辦的演唱會能夠成功。」同時透露想要多點陪伴給孩子。



▲趙傳原先預定原先預定跨年有通告，後來臨時取消，因此多了可以陪小孩的時間。（圖／記者林調遜攝，2017.12.26）