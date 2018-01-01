2018 NOW新年／女神們許新年願望了　粉絲快來聽

新的一年又到了，想知道女神們有什麼新年願望嗎？《NOWnews》邀請到四位女神來說說自己埋藏心中已久的願望，分別是戲劇甜心邵雨薇、綜藝女神黃沐妍、性感女神雪碧以及網路女神陳樂樂，快來聽聽她們有什麼新年願望！

邵雨薇買新屋 要幫媽媽也買房

戲劇甜心邵雨薇10月才剛買新房子，據她的描述，「我個人真的是仙女狀態，我不太喜歡市區，因為車多，我喜歡安靜的地方，我喜歡看星星、看夜景，我很念舊，我很喜歡住在有自己味道的一個地方。」雖然12月24日才搬進去，但是看來她真的很滿意自己的新家呢。

孝順的邵雨薇不忘為家人許下新年願望，「很開心過年要到了，我的過年願望呢，就是買一間房子給我媽媽，然後讓我的家人都可以很開心，安安心心地住在裡面，所以我現在很努力地賺錢、存錢，加油！」



▲黃沐妍願意為藝術挑戰全裸寫真。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.29）

黃沐妍盼多些演出機會 下本寫真願為藝術全裸

「小豬」黃沐妍因先前發行的甜美寫真書，被很多粉絲奉為「宅男女神」，2018年她有兩個新年願望，「第一個希望我的主持可以越來越順利，目前都主持校園跟尾牙居多，希望之後有一些政府的案子像是農委會啊，可以有更多的合作機會；第二個呢，因為我這半年來都有在學表演跟演戲，期待2018年擁有自己的作品，希望大家可以多多支持。」

被問到下本寫真書是否挑戰「禁忌」尺度，她笑說，「如果再拍，就不會跟之前是一樣的風格，一定是要突破或是跳脫現在的我，我說真的，如果是為了藝術，為了美，全裸我也願意，我覺得可以去嘗試，有大師幫我拍的話，我很願意挑戰。」最後她喊話，「如果大家真的想看我的寫真集，到粉絲團留言，讓我經紀人看到，最好是聯署，如果其中一篇下面有一萬個留言，可能就有機會出新作。」



▲雪碧擅長拍攝美照。（圖／翻攝自臉書, 2017.09.08）

女神想戀愛啦 雪碧喊話要交往穩定對象

「性感教主」雪碧8月把比基尼穿成「性感情趣內衣」，瞬間登上各大媒體版面，擁有甜美臉蛋的她，搭配S型火辣身材，堪稱最性感甜心，迷得一票網友不要不要的。提到2018新年願望，她直言，「我新年願望就是賺大錢，然後趕快交到一個穩定的對象。」

雪碧對自己的身材要求一向嚴格，經常在臉書曬性感美照的她，非常懂得自己的優點，也不吝與粉絲分享她的好身材。她透露自己2018新年的第一個願望就是賺大錢，「我希望可以賺很多、很多的錢。」第二個就是Mr.Right，「我希望可以趕快交到一個穩定對象。」直率的她打破外界對女神的印象，大方說出自己的願望。



▲陳樂樂因女警系列影片走紅。（圖／翻攝自臉書 , 2017.12.29）

陳樂樂期盼賺大錢 女警系列有望第二部？

因女警系列影片，在網路爆紅的陳樂樂，外型相當甜美，她的2018新年願望很簡單，「我新年的願望，就是賺更多、更多的錢，然後帶全家人出去玩，過上好日子。我這幾天才幫爸爸換了電視跟床鋪，其實我們家很多東西都需要汰舊換新，家裡太多舊東西了。」字裡行間透露她的貼心與孝順。

女警系列影片前幾天剛結束最後一集，粉絲正覺失落，她立刻帶來好消息，「新作品的部分，女警搞不好會出第二部喔，我最近在跟一個手機遊戲合作，會有很多新作品出來，希望到時候讓大家耳目一新。」而外界關注的戀愛對象，詢問她是否要開出什麼條件？她笑說，「人家不嫌棄我就不錯了，我還要什麼條件？如果硬要說的話，脾氣好很重要，因為像我阿公、爸爸脾氣就很好，導致我從小就有一點任性。除了脾氣好，最重要的還是要帶我去吃好吃的。」