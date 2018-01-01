證期虛擬博物館官網　打造360度環景、大玩AR

你知道股票也有博物館嗎？臺灣股票博物館已成立滿5周年，參觀人數突破10萬人次。想參觀？除實地走訪外也能夠透過線上結合線下的模式，讓大眾隨時隨地線上瀏覽，進一步了解如「世界第一張股票」、「臺灣第一張」及「最大面額股票」等珍貴館藏史料，也能透過有趣的拍照畫面即時與朋友分享。

臺灣股票博物館成立以來，館藏展品豐富，導覽學生解說精彩生動，深入淺出地帶領民眾遨遊資本市場殿堂，建立正確的理財觀念，值得一提的是參訪者中有8成以上都是學生，可實現推廣金融知識教育普及化的宗旨，而館內的股票投資互動體驗遊戲、引進的Pepper機器人導覽員都讓學生們印象深刻。