證期虛擬博物館官網　打造360度環景、大玩AR

你知道股票也有博物館嗎？臺灣股票博物館已成立滿5周年，參觀人數突破10萬人次。想參觀？除實地走訪外也能夠透過線上結合線下的模式，讓大眾隨時隨地線上瀏覽，進一步了解如「世界第一張股票」、「臺灣第一張」及「最大面額股票」等珍貴館藏史料，也能透過有趣的拍照畫面即時與朋友分享。
臺灣股票博物館成立以來，館藏展品豐富，導覽學生解說精彩生動，深入淺出地帶領民眾遨遊資本市場殿堂，建立正確的理財觀念，值得一提的是參訪者中有8成以上都是學生，可實現推廣金融知識教育普及化的宗旨，而館內的股票投資互動體驗遊戲、引進的Pepper機器人導覽員都讓學生們印象深刻。
適逢金融科技世代，臺灣集中保管結算所看準年輕人喜歡互動與愛分享的特性，於臺灣股票博物館各展廳設有AR互動影片及拍照活動，並於臺灣證券期貨虛擬博物館官網，導入擴增實境（AR）技術及運用360度環景拍攝技術，讓民眾可以線上瀏覽或線下實體參觀，感受博物館的創新及趣味。
集保所表示，臺灣股票博物館運用金融科技新技術，建置全新體驗功能，藉由手機、PAD等行動載具或電腦，將不受時間與地點限制，線上點選臺灣證券期貨虛擬博物館官網「360度線上股票博物館」，達到線上結合線下實體股票博物館的參觀目的，提供遠距、不克到館參觀的社會大眾另類參觀活動新選擇。