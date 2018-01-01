專訪／從戲劇返璞歸真　莊凱勛靈魂純真如一日

「金鐘視帝」莊凱勛自20歲就開啟演員之路，演藝版圖橫跨電影、舞台劇、電視劇，正因如此多方位及努力不懈的嘗試，使他在2015年獲得金鐘獎肯定，而後成為金鐘、金馬獎常客。莊凱勛的2017年在戲劇方面繳出傲人成績，先是在電影《目擊者》中從單純的小齊演變成現實的大人、電視劇《麻醉風暴2》飾演惡名昭彰的立委「萬大器」，活脫脫都像是他的真實人生，問及莊凱勛是如何詮釋角色？他則誠懇說著：「其實就是回歸到人的本性，人生並不是非黑即白。」
2017年是莊凱勛事業再創高峰的一年，談及新年新希望，他首先大器盼望：「可以更少的天災人禍，酒駕肇事可以不再發生，殺童虐童可以不要再有，司法上可以更嚴峻的看待這些案件。天災的部分可以損失少一點，尤其是山上的果農與平地的農人的財損，可以不要又一整年血本無歸，大家都可以享受自己努力帶來的甜美果實。」
談到工作方面，莊凱勛則是希望每年都能有好的電影作品，他堅定地說：「如同今年的《目擊者》一樣，打開我們電影環境的更多可能性，更多元的題材，希望自己不忘初衷的在這條路上持續前進。」
▲2017金馬獎，莊凱勛（右）入圍「最佳男主角獎」。（圖／劇照 , 2017.11.24）
▲莊凱勛入圍第54屆金馬獎「最佳男主角」。（圖／NOWnews資料照）
至於跨年比較深刻的拍戲經驗，莊凱勛坦言剛入行的時候，遇到逢年過節總會比較惆悵，但在當了演員10多年後也逐漸習慣，表示：「演員的心理鬆緊時間表，其實早已調整成戲與戲之前的呼吸節奏了。」即便早已習慣不能在過節時分與家人度過，但莊凱勛也明白，對於家人來說心中總有所遺憾。
總散發正能量的莊凱勛樂觀表示：「因為不用跟大家一起放假人擠人，工作空檔出門反而是別人上班的時間，也可以避開人群與擁擠，也算是一件好事。」也說在經歷了許多生日、節日都在工作中度過，後來也習慣與工作夥伴及劇組互相祝福，認為在看到成品呈現在觀眾前的成就感，一切也都值得了。
▲莊凱勛頗為關心時事。（圖／翻攝自臉書，2017.12.29）