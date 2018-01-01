專訪／從戲劇返璞歸真　莊凱勛靈魂純真如一日

「金鐘視帝」莊凱勛自20歲就開啟演員之路，演藝版圖橫跨電影、舞台劇、電視劇，正因如此多方位及努力不懈的嘗試，使他在2015年獲得金鐘獎肯定，而後成為金鐘、金馬獎常客。莊凱勛的2017年在戲劇方面繳出傲人成績，先是在電影《目擊者》中從單純的小齊演變成現實的大人、電視劇《麻醉風暴2》飾演惡名昭彰的立委「萬大器」，活脫脫都像是他的真實人生，問及莊凱勛是如何詮釋角色？他則誠懇說著：「其實就是回歸到人的本性，人生並不是非黑即白。」

2017年是莊凱勛事業再創高峰的一年，談及新年新希望，他首先大器盼望：「可以更少的天災人禍，酒駕肇事可以不再發生，殺童虐童可以不要再有，司法上可以更嚴峻的看待這些案件。天災的部分可以損失少一點，尤其是山上的果農與平地的農人的財損，可以不要又一整年血本無歸，大家都可以享受自己努力帶來的甜美果實。」