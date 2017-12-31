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圖輯／ 2018 台北 101 跨年燈光煙火秀

圖輯／記者林柏年2018/01/01 00:43

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

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  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

  • ▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）

2018 台北 101 跨年煙火燈光秀主題為祈願「幸福共好Happy Together」，今年台北 101 發射史上最長煙火秀，總計 360 秒。面對即將到來的 2018，今年的新年主秀將屏除過去以煙火為主體的施放模式，於大樓北面外牆架設 LED 燈網 T-Pad，跨年夜的今日，它還加入煙火一同展演，與過去台北 101 有著截然不同的視覺饗宴。


 

 

 

關鍵字101煙火秀跨年煙火
影／台北 101 跨年燈光煙火秀

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