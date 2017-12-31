圖輯／ 2018 台北 101 跨年燈光煙火秀

▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）
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▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）
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▲2018台北101跨年燈光煙火秀在倒數聲中登場，不僅施放煙火，還在北面外牆14萬顆LED的燈光變化，長達6分鐘的聲光變化表演，與民眾一迎接嶄新的2018。（圖／記者林柏年攝 , 2018.1.1）
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