劍湖山世界2018跨年晚會　全新11款摩天輪纜廂煙火

中台灣最盛大的跨年煙火秀，在雲林劍湖山世界登場，跨年倒數時刻由縣長李進勇、副縣長丁彥哲率縣府團隊與劍湖山世界總經理尤義賢、古坑鄉長黃意玲和現場民眾共同倒數，接著施放劍湖山世界精心安排的11分11秒高空環場煙火秀，帶領民眾在倒數聲與璀璨煙火中，揮別2017，High迎2018年！
劍湖山世界主題樂園為了High迎2018年，同時盛大迎接11週年跨年晚會，特邀李千娜等一線歌手及第28屆澳門國際煙花比賽匯演冠軍，規劃一系列有關11主題的晚會內容，今年特別在樂園內搭建高台施放中低空環場煙火，超近距離感受煙火攝人心魄的力量，煙火總施放時間增長為11分11秒、煙火總發數11111發，全新的11款摩天輪纜廂煙火，帶給民眾11種震撼驚喜。
為維護廣大遊客至雲林參加跨年晚會的安全，有效疏導交通秩序，縣府成立聯合指揮中心，由秘書長黃玉霜擔任指揮官，率領文化處、新聞處、工務處、警察局、消防局、衛生局各級人員進駐劍湖山遊樂世界，現場並派遣消防車與救護車進駐待命，嚴格進行煙火施放點安全維護及交通管制措施，希望提供遊客行車順暢、安全遊樂的跨年夜。今年劍湖山也提供免費接駁車服務，入園接駁於晚上6點至10點30分，從古坑慈靈宮停車場、綠色隧道228公園停車場共設2站接駁站，配合警方的疏導措施，有效疏緩車潮。
為了讓更多縣內外民眾，在參加完跨年夜後，在接下來的元旦假期可以開心充實盡遊雲林，縣府接著在元旦當天，規劃2018西螺大橋迎晨曦暨元旦健走活動，現場有音樂表演、可愛的雲林縣觀光吉祥物「奇萌籽」舞蹈教學唱跳，並發放限量活動毛巾、明信片與摸彩好康等趣味活動，與大家共同迎接嶄新的一年到來。
▲劍湖山2018跨年，縣長李進勇、副縣長丁彥哲率縣府團隊與劍湖山世界總經理尤義賢、古坑鄉長黃意玲和現場民眾共同倒數。（圖／記者洪佳伶攝 , 2018.01.01）