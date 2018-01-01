劍湖山世界2018跨年晚會　全新11款摩天輪纜廂煙火

中台灣最盛大的跨年煙火秀，在雲林劍湖山世界登場，跨年倒數時刻由縣長李進勇、副縣長丁彥哲率縣府團隊與劍湖山世界總經理尤義賢、古坑鄉長黃意玲和現場民眾共同倒數，接著施放劍湖山世界精心安排的11分11秒高空環場煙火秀，帶領民眾在倒數聲與璀璨煙火中，揮別2017，High迎2018年！

劍湖山世界主題樂園為了High迎2018年，同時盛大迎接11週年跨年晚會，特邀李千娜等一線歌手及第28屆澳門國際煙花比賽匯演冠軍，規劃一系列有關11主題的晚會內容，今年特別在樂園內搭建高台施放中低空環場煙火，超近距離感受煙火攝人心魄的力量，煙火總施放時間增長為11分11秒、煙火總發數11111發，全新的11款摩天輪纜廂煙火，帶給民眾11種震撼驚喜。