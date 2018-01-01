NOW球星／證明自己實力　兩度克服投球失憶症的增菘瑋

12月28日，是前富邦悍將投手增菘瑋的生日，曾經在中職單季拿下10勝的他，選擇在自己生日當天發出一紙新聞稿，「因個人生涯規劃，將提出申請解除球員契約。」正式宣佈引退。

增菘瑋在2007年球季從高階1A出發，26場出賽都是先發身份，戰績6勝9敗、防禦率4.05，次年從2A開始，不過表現卻每況愈下，季中被降回高階1A，後來投球失憶症影響，2009年直到6月才被分發到新人聯盟，只投6.2局，防禦率高達17.55。

2010年增菘瑋被球團釋出，他參加年底的中華職棒選秀，被兄弟象（中信兄弟前身）在第一輪第四順位選進。2011年，回到台灣後第一個職業球季，增菘瑋投16.2局送出17次四壞球，被敲出21支安打，防禦率為6.48。



▲增菘瑋著兄弟球衣。（記者吳政紘／攝影）

不過到了2012年，增菘瑋漸入佳境，該年出賽15場，其中14場為先發出賽，投84.1局15次四壞球，戰績5勝4敗，防禦率降到3.63。

2013年增菘瑋表現更是優異，全年出賽28場，其中27場為先發，是球隊相當倚重的先發投手，投球局數也來到152局，戰績10勝10敗，防禦率3.85，當年中職本土投手只有4人拿下10勝以上。

不過2014年增菘瑋又受到投球失憶症困擾，在一軍僅出賽7場，防禦率為7.83，在二軍防禦率更是高達13.50，隔年增菘瑋沒有在一軍有出賽紀錄，在二軍表現也不理想，出賽17場投20.2局，送出高達44次保送，防禦率16.55，在球季結束後遭到中信兄弟釋出。

隨後增菘瑋加入業餘隊綺麗珊瑚，並參加2016年底的中華職棒測試會，飆出測試會最快球速144公里，獲得富邦悍將青睞。



▲增菘瑋。（圖／吳政紘攝）

本季增菘瑋共出賽45場，是球隊重要的牛棚戰力之一，有1次救援成功和12次中繼成功，防禦率4.69，證明自己還有實力，不過卻在自己生日那天，宣布高掛球鞋。

增菘瑋新聞稿中表示，「這最後一年，在富邦悍將的每一天，我都很享受。放下，雖有不捨，但是，是該劃下句點的時候了。我的球員生涯已經沒有任何遺憾，對我而言，這是最美好的結束。」

增菘瑋選擇在自己回春的這年，急流勇退，結束球員生涯，不論他未來以何種方式回到球場，或是如何開始他人生另一個起點，都值得大家給予他祝福。

