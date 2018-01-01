名家論壇》楊威利／國防部為何不公布不明軍機航路圖

2017年12月21日，國防部表示，鑒於中共機艦遠海長航常態化，日後如無特殊情況，將不另行發布共機擾台資訊。國防部長馮世寬21日在立院受訪時也表示，不需要跟著人家的心理戰來起舞，國軍有能力、能夠承受這些壓力……。

對國防部而言，每公布一次不明機航跡圖就是多了一次讓外界找麻煩的機會。

消息一出，外界紛紛指出，這是總統府「打臉」國防部。但後續26日國防部於新版國防報告書公布時的記者會時再次指出，日後除非有特殊情勢，否則不會主動公布相關資訊。28日將官晉昇典禮時，馮世寬又再度重申不會主動公布航跡圖。

事實上，在不明機航跡公布與否的議題上國防部是有主動出擊的紀錄。

2017年7月22日，在日本防衛省統合幕僚監部發布兩批轟六轟炸機分別進出巴士海峽與宮古海峽的消息後，國防部就公布了IDF戰機伴飛轟六轟炸機的照片，這是歷年來國防部首度發布空軍攔截，兩岸軍機在同一照片的罕見畫面。照片公布後隨即發表新聞稿表示，國防部依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」實施監偵應處，全程掌握動態，籲請國人放心。這種處置方式大快人心，同時又可適時公布敵我軍事態勢，讓民眾對國防部有信心。

深究國防部主動公布空軍攔截的圖片，很可能是對媒體的一種另類反擊！先前由於國防部都不主動公布相關照片，使得特定媒體與談話性節目且遊走兩岸電視台的常態性來賓，有了「數落」國防部的梗，紛紛指責軍方不作為、懦弱。但當國防部主動公布IDF戰機伴飛照片後，又紛紛改口稱讚軍方處置妥當！

7月22日以後，大眾原本以為國防部日後都會比照上述作法辦理，由空軍「在空機」組員拍攝相關的照片，以利媒體報導；未料12月21日，又說不主動公布了，對此外界批判聲不斷。

對於國防部不主動公布軍機航跡圖，一般的評論是「鴕鳥心態」。因為台灣不公布，周遭國家也會公布，日本防衛省只要有不明機入侵日本防空識別區，都會於戰機落地後，發布新聞稿與飛航路徑圖的PDF檔案，例如2017年12月11日，中國飛機的數量與路徑圖如下：





▲ 日本防衛省每當不明機入侵時防空識別區時，都會派遣戰機升空並拍照，落地後對外公布不明機飛航路徑圖，圖為12月11日的飛航路徑圖與Tu-154偵察機。（圖／取材自日本防衛省）

這種PDF的新聞稿、路徑圖或是照片都放在防衛省的官方網站，一般民眾都可以點擊進去，可以在很短的時間內獲知國防訊息，當然有關航空自衛隊如何派遣戰機、如何升空占位、如何攔截等等戰術，當然事涉機敏，日本防衛省不會公布。

大眾對國防部作法的第二個批判是，國防部與所屬三軍機艦等等，都是納稅人所出資購買的，大眾有權力知道軍方如何使用這批機艦。更為重要的是，台灣是一個民主國家，資訊透明化與政府主動公布資訊，會比每次發布「國軍都嚴密監控，請國人放心…」的這種「芭樂」新聞稿來得安定民心。

外界往往批判一些極權國家資訊不透明，那我們自己呢？

要怎麼作？

事實上早年在冷戰時期時，台灣海峽因位處要衝，台灣空軍的F-5戰機也曾攔截蘇聯Tu-95轟炸機，同時伴飛與拍照，現今由於網際網路的發達，只要輸入關鍵字就可以找到相關圖片。

面對不明國籍機種不斷的侵入防空識別區，既非入侵領空又朝特定航線飛行，那憑什麼理由擊落這不明機？沒有理由，這也是外界一再闡述，軍事迷可以喊打喊殺，但是空軍與國防部則必須冷靜以對的道理。

雖然台灣四周的雷達與防空飛彈範圍足以防範台灣周邊空域，然由於現在戰機速度快、攜彈量大，因此雖然「雷情」掌握得到，但多半還是會派遣「在空機」上去「看一看」，這很正常也是空軍例行性任務。既然是另行性任務，那何以不願意公布？



▲美蘇冷戰時期蘇聯軍機也常常飛越美國防空識別區，美軍通常會拍照後公布於官網上。（圖／取材自USN）

為求民眾安心與滿足民眾知的需求，比較快的方式就是比照日本防衛省的作法，每當空軍戰機攔截進犯防空識別區的不明機時，就予以拍照並於落地後，由國防部統一發布飛航路徑圖，輔以適當的文字敘述，當較能安定民心。

不過，這些話現任的國防部長恐怕聽不進去吧！

●作者：楊威利／資深軍事評論員

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