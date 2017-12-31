澎湖漁翁島燈塔音樂會　告別2017全台最後一抹夕陽

澎湖國家風景區管理處為吸引更多國內外朋友體驗澎湖冬季風情，於12月31日下午4時在西嶼鄉漁翁島燈塔園區舉辦賞夕陽音樂會活動，共吸引近400多名遊客及鄉親到場聆聽，期待以最感人的音樂及夕陽美景，祈福感恩送走2017的最後一抹夕陽，一起迎向2018年海洋旅遊年的來臨。

31日天氣雖受東北季風影響氣溫略低，但偶而露出的陽光，使得著名澎湖八景之一「西嶼落霞」的黃昏美景格外動人，從漁翁島燈塔欣賞晚霞輝映，雖然受天候影響無法完整呈現，但能在特別的日子透過精心節目安排，令現場遊客驚嘆聲連連。此次音樂會以浪漫低碳的方式陳現，於下午4時起在澎湖著名的街頭藝人鯊魚叔叔精采的魔術秀表演下，逗樂了現場的大小朋友，接著由西嶼鄉鄉立托兒所小朋友表演熱情的舞蹈及舞龍，為活動帶來最高潮。音樂會主軸，則是邀請澎湖子弟小島音樂家表演，其團員有女歌手林柏吟、大提琴手陳品淳、薩克斯風手廖約翰，以及吉他手兼男歌手Aravapo Leo，表演的曲風包括爵士、民歌、古典、以及流行歌曲，曲風多樣、演出形式活潑，多首膾炙人口及動人心弦的的歌曲，令現場聆聽遊客及鄉親無不陶醉在這浪漫的氛圍當中。



▲吸引近400多名遊客及鄉親到場聆聽。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 31）

今日活動還有幾個特色，邀請澎湖縣弱勢團體「慢飛天使」及「澎湖縣身心障礙者服務協會」等協會100餘人，一起以搭乘專車方式在專業解說志工的帶領下暢遊最美麗海灣-西嶼鄉二崁古厝及東昌營區等景點的公益活動；另一特色結合西嶼鄉地區在地特色美食小吃，包含外垵村的手工黑糖饅頭刈包、綿密香醇的花生粿、池東村美味可口的枕頭餅，以及牧羊人咖啡館提供咖啡、茶類等飲品，分享給參與遊客及鄉親一起品嚐。



▲音樂會主軸邀請澎湖子弟小島音樂家表演。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 31）

澎管處處長方正光表示，2017年的最後一天，讓我們一起群聚在漁翁島燈塔用感人的音符，喚起大家對西嶼落霞變化萬千的印象，在活動結束後歡迎到澎湖縣政府前廣場參加「迎接2018跨年晚會」活動，以創造感動、溫馨、熱鬧的氛圍，讓在地鄉親及遊客度過難忘的跨年時刻，從深夜到凌晨迎接2018澎湖最美麗的新年。