日調查：日人海外過年 台灣是首選

（中央社記者楊明珠台北1日電）大多數日本人從12月30日起到1月4日放新年長假，有日本觀光業者調查顯示日本人到海外放新年假的首選地是台灣。12月31日在台北101週邊人潮洶湧，其中有不少來自日本的觀光客。

31日除夕這晚，22歲的菅谷海輝與25歲遠藤大地一同在台北101週邊的臨時夜市街逛街，他們在等待台北101施放跨年倒數的煙火。

來自日本千葉縣的菅谷?，他是第一次來台灣觀光，因工作之故，目前住在沖繩（琉球），從社群網站上得知台北101有壯麗的煙火施放，他非常期待親眼目睹。他說，日本沒有像台北101這麼大型又免費的跨年活動可參加，來到台北101週邊，看到人山人海，他和友人都感到很快樂。