逛六合夜市 馬英九盼增加買氣

（中央社記者王淑芬高雄1日電）前總統馬英九今天在立委黃昭順、陳宜民的陪同下逛六合夜市，他在跨年夜現身夜市，讓遊客、攤商驚喜，還有中國觀光客也搶著合照、簽名，馬英九說來逛夜市盼增加買氣。

馬英九從中山路六合夜市口逛起，聞風爭睹的民眾簇擁著他，有人要握手，也有人要簽名，更多的人是要合照，馬英九來者不拒，還被要求在招牌上簽名留念。

跨年夜，六合夜市人潮湧現，馬英九現身更顯熱鬧，不少中國觀光團客爭睹他的風采。來自南京的觀光客李慶生偕太太搶著要和馬英九合照，如願拍到照片，直說「太值得了。」