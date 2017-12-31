安室最後登場 紅白製作25年軌跡回顧

紅白分為前半場與後半場。前半場在南韓發展的台灣歌手周子瑜所屬團體TWICE，第一次登上紅白舞台，高歌TT（哭泣的網路用語）日文版，全員熱舞帶動現場氣氛。

日本每年除夕夜舉行的日本放送協會（NHK）紅白歌唱大賽，日本時間晚間7時15分準時登場，今年開場相當特別，擔任紅組司儀的有村架純、白組司儀的二宮和也及總司儀的內村光良，站在行駛中的車頂經過東京澀谷知名的交叉路口，之後串連各種場景，最後來到位於澀谷的NHK會場。

（中央社記者黃名璽東京1日專電）日本歌手安室奈美惠昨天最後一次在NHK紅白歌唱大賽登場，紅白特別製作「安室奈美惠25年的軌跡」，回顧這位即將引退的平成歌姬，場面令人感動。

第4次登上紅白的日本歌手倉木麻衣，以一襲華麗和服登場，主唱日本偵探動畫柯南主題曲渡月橋，背後電視牆也播放柯南的動畫片，隔空同場。

今年紅白最受矚目的歌手就是安室奈美惠。她2017年宣布將於今年退出演藝圈，並在睽違14年後，答應參加紅白。因此，紅白昨晚以特別企畫方式讓安室奈美惠擔任特別歌手。

排在後半場倒數第4位出場的安室奈美惠，紅白特別在出場前播放「安室奈美惠25年的軌跡」，剪輯了安室奈美惠從14歲出道以來的歌唱畫面回顧，包括在1995年的18歲第一次登上紅白。

影片中標註19歲是安室奈美惠的頂點，她20歲時結婚，23歲離開知名音樂製作人小室哲哉單飛，並在出道25週年的2017年宣布引退。

內村光良透過視訊和安室奈美惠對談。安室奈美惠說，出道25年讓她獲得很多經驗，度過了很充實的25年，她非常感謝一直支持她的歌迷們，也請大家以後繼續支持她。

安室奈美惠並沒有來到主舞台現場，而是在紅白另外安排的一個攝影棚，她身穿全白禮服，走在特製的舞台上，在華麗燈光效果中獻唱Hero。

這位在平成時代出道，並決定在平成時代引退的平成歌姬，結束了她在紅白的最後一次演出。

同樣以特別歌手演出的，是日本老牌歌手桑田佳祐，他也未到現場，而是在橫濱的演唱會與紅白的現場連線，獻唱年輕廣場。

第10次參加紅白的日本女子團體香水，昨天晚間出外景，她們穿著短裙頂著攝氏3度低溫，在澀谷某大樓頂樓三角舞台表演，背後還看得到東京鐵塔。

同樣第10次在紅白登場的女子團體AKB48，由於成員渡邊麻友日前宣布畢業，昨天晚間渡邊麻友就在唱完三首組曲後，把手上的麥克風放在舞台上，正式從AKB48畢業。

2017年紅白最後在日本國民天團柚子演唱光榮之橋後落幕。2017年的紅白大賽，最後總結投票及評審委員們的結果，由白組獲勝。1070101