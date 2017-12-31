101跨年煙火 6分鐘演出史上最長

（中央社記者朱則瑋台北1日電）今年台北101煙火繽紛精彩，且6分鐘演出為史上最長，還透過LED燈網「TPAD」穿插台灣巨砲陳金鋒、歌手張惠妹、安那等虛擬影像及歌曲，豐富程度更勝往年。

台北101跨年煙火總經費逾新台幣6000萬元，雖然考量環保因素，煙火施放量從過去3萬發，約減半成1萬6000發，不過，今年增設「TPAD」燈網，由近14萬顆LED燈組成，掛在101的35樓至90樓間，配合煙火豐富演出內容。

台北101找來中華文化總會擔任創意顧問，並邀曾參與台北世大運開幕影像設計及國慶光雕的年輕藝術創作者陳怡潔擔任影像導演，讓整場101煙火演出兼具視覺創意及文化傳承意味。