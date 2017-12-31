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花蓮跨年演唱會歌手賣力演出　240秒煙火秀照亮夜空

記者鄭志宏 ／花蓮報導2018/01/01 01:04
▲2017最後倒數計時，縣長傅崐萁與徐榛蔚和各局處首長、歌手們一同跨至2018年。（圖／記者鄭志宏攝）
▲2017最後倒數計時，縣長傅崐萁與徐榛蔚和各局處首長、歌手們一同跨至2018年。（圖／記者鄭志宏攝）

太平洋觀光節「愛你一起跨年夜」今(31)日晚間於六期壓軸登場，由「情歌王子」林隆璇、陳芳語、胡宇威、江美琪、謝震廷、林凡、黃昺翔、吉那罐子、邱鋒澤、有感覺樂團、王宏恩、陳思函、YOYO家族等實力派歌手熱力獻唱，現場數萬名歌迷一同倒數，迎接嶄新的2018年。

 「五、四、三、二、一」的倒數計時中，縣長傅崐萁牽著立委徐榛蔚的手與歌手一同陪伴觀眾迎接2018年，240秒璀璨星空秀照亮東大門夜空，大家互道新年快樂，告別難忘的舊歲，迎接美好的新年。

歌手在台上輪番上陣、賣力演出，療愛歌姬林凡、金曲歌手謝震廷分別帶來「明明愛你」、「燈光」等多首膾炙人口的歌曲；「溫暖系情歌天后」江美琪深情演唱「親愛的你怎麼不在身邊」，溫暖嗓音讓台下歌迷聽得如痴如醉。


▲花蓮縣長傅崐萁與立委徐榛蔚一同牽手走下舞台。（圖／記者鄭志宏攝）

 以「愛你」一曲廣為人知的歌手Kimberley陳芳語、偶像劇一哥胡宇威緊接著輪番獻唱，出色嗓音獲得台下聽眾熱烈迴響，讓台下歌迷聽得如痴如醉，瘋狂吶喊「安可」，魅力指數直線破表。壓軸則由「情歌王子」林隆璇帶來「你那麼愛他」、「白天不懂夜的黑」等多首膾炙人口曲目，歌迷隨著樂音揮舞螢光棒搖擺，相當溫馨。

最後，縣長傅崐萁牽著立委徐榛蔚的手幸福著走下舞台，首次與各局處首長一同站在舞台上，為自己最後一年的任期再一次透過現場，把8年來的政績再說明一次，傅崐萁表示，揮別2017年，或許有做的不好的地方，但一切都為了花蓮人民著想，青年住宅讓有夢想的年青人擁有百分百產權的房屋，不再是無殼蝸牛。更呼籲中央盡快做出蘇花改二期工程，讓人民有一條安全回家的路。


▲歌手江美琪在台上唱出拿手抒情歌曲，讓歌迷如痴如醉。（圖／記者鄭志宏攝）


▲擁有廣大粉絲的胡宇崴不時到台下與歌迷互動。（圖／記者鄭志宏攝）


▲陳芳語動感舞蹈讓現場氣氛HIGH到翻天。（圖／記者鄭志宏攝）

關鍵字20182017跨年演唱會傅崐萁陳芳語徐榛蔚
漁翁島燈塔 告別最後一抹夕陽義大999秒煙火秀　15萬人迎新

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