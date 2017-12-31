花蓮跨年演唱會歌手賣力演出　240秒煙火秀照亮夜空

太平洋觀光節「愛你一起跨年夜」今(31)日晚間於六期壓軸登場，由「情歌王子」林隆璇、陳芳語、胡宇威、江美琪、謝震廷、林凡、黃昺翔、吉那罐子、邱鋒澤、有感覺樂團、王宏恩、陳思函、YOYO家族等實力派歌手熱力獻唱，現場數萬名歌迷一同倒數，迎接嶄新的2018年。

「五、四、三、二、一」的倒數計時中，縣長傅崐萁牽著立委徐榛蔚的手與歌手一同陪伴觀眾迎接2018年，240秒璀璨星空秀照亮東大門夜空，大家互道新年快樂，告別難忘的舊歲，迎接美好的新年。

歌手在台上輪番上陣、賣力演出，療愛歌姬林凡、金曲歌手謝震廷分別帶來「明明愛你」、「燈光」等多首膾炙人口的歌曲；「溫暖系情歌天后」江美琪深情演唱「親愛的你怎麼不在身邊」，溫暖嗓音讓台下歌迷聽得如痴如醉。