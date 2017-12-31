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柯文哲萌揪盧廣仲倒數　陳金鋒、張惠妹首登101煙火

記者徐郁雯／台北報導2018/01/01 01:12
▲柯文哲與夫人陳佩琪一起迎接2018年。（圖／葉政勳攝，2017.12.31）
▲柯文哲與夫人陳佩琪一起迎接2018年。（圖／葉政勳攝，2017.12.31）

「台北最HIGH新年城2018跨年晚會」壓軸嘉賓請來盧廣仲，此次是他睽違5年再度於台北跨年開唱，並接連演唱經典歌曲〈早安，晨之美！〉、〈我愛你〉、〈魚〉，其中還不改幽默地說：「你們也是跟我一樣從2017跨到2018嗎？」逗得台下粉絲樂不可支。最後由柯文哲市長及夫人陳佩琪帶領台北市民共同倒數，迎接嶄新2018年的到來。

盧廣仲也演唱五月天〈尬車〉瞬間炒熱氣氛，接著狂飆〈opera 2〉前還即興演唱一段，完美唱功讓觀眾尖叫連連。當演唱搖滾版〈Oh Yeah〉，則掀起跨年晚會最後高潮。施放煙火前由國際魔術冠軍陳日昇帶來演出，為2017年劃下完美句點。


▲盧廣仲擔任台北跨年壓軸。（圖／記者陳明安攝，2017.12.31）

在倒數時刻，台北市長柯文哲與夫人陳佩琪騎重機現身，與盧廣仲、KID、曾寶儀一起倒數，柯文哲市長也率先表示：「阿伯在這邊祝大家Happy New Year。」在煙火施放時，101大樓先是出現了台灣之光陳金鋒的身影，而後是天后張惠妹及其姪女安那以「傳承」的概念雙雙出現在101大樓上，讓人十分感動。

最後由畢書盡擔任演出嘉賓，帶來〈Come back to me〉、〈我想你了〉等經典歌曲，也特別獻唱〈我的未來不是夢〉。除了祝大家新年快樂，畢書盡也感性地說，很榮幸能在台北跨年，直言：「爽！」讓歌迷尖叫聲不斷。


▲畢書盡擔任台北跨年嘉賓。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.31）


▲畢書盡擔任台北跨年嘉賓。（圖／記者葉政勳攝，2017.12.31）

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