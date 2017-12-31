柯文哲萌揪盧廣仲倒數　陳金鋒、張惠妹首登101煙火

「台北最HIGH新年城2018跨年晚會」壓軸嘉賓請來盧廣仲，此次是他睽違5年再度於台北跨年開唱，並接連演唱經典歌曲〈早安，晨之美！〉、〈我愛你〉、〈魚〉，其中還不改幽默地說：「你們也是跟我一樣從2017跨到2018嗎？」逗得台下粉絲樂不可支。最後由柯文哲市長及夫人陳佩琪帶領台北市民共同倒數，迎接嶄新2018年的到來。

盧廣仲也演唱五月天〈尬車〉瞬間炒熱氣氛，接著狂飆〈opera 2〉前還即興演唱一段，完美唱功讓觀眾尖叫連連。當演唱搖滾版〈Oh Yeah〉，則掀起跨年晚會最後高潮。施放煙火前由國際魔術冠軍陳日昇帶來演出，為2017年劃下完美句點。