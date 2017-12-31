新加坡濱海灣慶跨年 6分鐘煙火秀超嗨

他認為，今年初全球經濟景氣不佳，新加坡也憂心國家安全與恐怖主義，不過，新加坡的保家安民計畫提高了反恐的危機意識。另外，榮譽資政吳作棟則希望第4代領導班子能盡快確定，並在明年底之前看到總理的接班人選。

新加坡總理李顯龍發表新年賀詞指出，儘管2017年面對充滿不穩定因素的經濟及安全環境，新加坡人仍積極提升自我並掌握新技術，企業不斷創新，這也是新加坡保持競爭力，為今後做好準備的方式。

（中央社記者黃自強新加坡1日專電）新加坡濱海灣區、聖淘沙慶祝跨年精彩多元，雖然天公不作美，深夜仍吸引大批人潮參與跨年，尤其濱海灣區午夜12時長達6分鐘的煙火秀，更讓氣氛達到最高潮。

新加坡晚間全島各地都有跨年活動，警方維安高規格，不僅在聖淘沙的倒數派對首度設置防撞路障，濱海灣區也出動警員、輔警控制人潮，另出動反恐緊急應變部隊，防範可能發生的意外事故。

新加坡濱海灣區的跨年活動，堪稱是最精彩的重點秀。今年跨年主題是「希望與夢想」，富麗敦酒店外牆從26日起即幻化成精彩巨幅畫布，透過大型燈光投影秀盡情揮灑，描繪「郵差小熊」克服一切挑戰的故事。

新加坡今晚雨勢雖未停歇，濱海灣區魚尾獅公園、浮動舞台由於是絕佳欣賞煙火地點，仍吸引大批人潮，與富麗敦酒店相鄰的魚尾獅以及對岸的金沙藝術科學博物館，也共同加入投影燈光秀陣容。

濱海灣區晚間在跨年前夕，推出每小時的一分鐘煙火秀，午夜12時的煙火表演更長達6分鐘，讓參與民眾超嗨，估計吸引35萬人參與。

赴新加坡跨年的台灣旅人林侑儒告訴中央社記者，非常高興赴新加坡跨年，欣賞跨年夜長達6分鐘的煙火秀。人在海外跨年感覺的確不一樣，非常特別。1070101