影／義大「999秒雙煙火秀」　璀璨迎接2018

備受矚目的「2018紫耀義大˙義享就樂 全台首創跨年雙煙火秀」，31日晚盛大登場，從晚間11點16分率先施放長達36分鐘的奇幻迎賓煙火秀，以各式華麗特效搭配舞動煙火熱鬧暖場，吸引不少民眾提早到義大世界欣賞，歡送2017年；接著午夜12點，施放全台最長的音樂藝術跨年煙火秀，999秒的美麗煙花在夜空綻放，今年加入絢爛繽紛的燈光特效、效果多變的塔吊式威牙煙火，絕美驚艷南台灣的夜空，吸引逾15萬人一同歡慶2018年的到來。



▲現場民眾聚集萬頭鑽動，場面壯觀。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.01.01）



▲現場攝影玩家群聚一堂。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.01.01）



▲義大世界今年力推「雙煙火秀」，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.01）

義联集團連續九年以民間企業獨資籌辦跨年活動，希望在每年的最後一天，增添地方的活力與熱鬧氣氛。義大世界發言人江惠頌表示：「2018年是義联集團成立40週年，一直秉持深耕高雄、回饋地方的精神，這次跨年我們沒有正式的貴賓啟動儀式，現場數萬民眾都是我們的貴賓，大家一起倒數啟動2018年首發煙火，看到民眾開心驚艷的表情，我們籌辦活動的辛苦都值得了。」



▲義大世界今年力推「雙煙火秀」，午夜12點的999秒音樂藝術跨年煙火秀，又分為4大章節，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.01）



▲義大世界今年力推「雙煙火秀」，午夜12點的999秒音樂藝術跨年煙火秀，又分為4大章節，打造出浪漫情境。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.01.01）



▲義大世界今年力推「雙煙火秀」。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.01.01）



▲現場攝影玩家群聚一堂。（圖／記者蔡坤霖攝 , 2018.01.01）

義大世界煙火秀年年創新，這次打造全台首創雙煙火秀，兩波段煙火各有獨特創意與主題。11點16分登場的奇幻迎賓煙火秀，設計立體角度環場煙火，全長達500米，搭配各類特效燈光，打出包括情人橋、立體星等各類圖騰，呈現華麗及驚奇的聲光效果。



▲義大世界今年力推「雙煙火秀」，午夜12點的999秒音樂藝術跨年煙火秀，又分為4大章節，打造出浪漫情境。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.01）

999秒的跨年煙火秀，則如同一場藝術盛宴，分為4大篇章，獨家設計大型立體圖騰煙火、塔吊式威牙律動煙火，更特別加入與國際展演規格相同的動態燈光效果，為煙火增添夢幻多變的層次。



▲義大世界今年力推「雙煙火秀」，31日晚間11時16分開始施放，訴求環保、低碳，並使用比照加州迪士尼樂園的環保煙火材質；午夜12點的999秒音樂藝術跨年煙火秀，又分為4大章節，打造出浪漫情境。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.01.01）



▲雙煙火秀。（圖／記者陳佩琪攝 , 2018.01.01）

此外，煙火也比照加州迪士尼樂園的煙火採購規範，無高鉀、無高氯等，降低硝鉀類的使用，期望大家在兼顧美麗與環保的火樹銀花中迎接2018狗年，越發越「旺」，十全(犬)十美。



▲義大今年的煙火秀將結合璀璨燈光。（圖／記者宋德威攝 , 2018.01.01）