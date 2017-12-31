柯文哲自嘲迎新年 勉勵將台北航向世界

（中央社記者游凱翔台北1日電）數十萬人湧進北市府周遭迎接2018年，市長柯文哲在魔術師把戲下，突然騎乘三輪重機現身舞台倒數跨年，除自嘲「阿伯祝大家新年快樂」外，也勉勵以最大決心，將台北航向全世界。

「2018台北最High新年城」跨年晚會昨晚在台北市政府前熱鬧登場，藝人周湯豪、鬼鬼、丁噹、林明禎、艾怡良、韋禮安、蔡健雅、畢書盡、Rain等輪番上陣開唱，其中在演出「花甲男孩轉大人」的歌手兼演員盧廣仲獻聲後，將晚會氣氛帶到最高潮，讓寒冷的夜晚暖了起來。

台北市長柯文哲在臉書粉絲團進行直播，回顧民國106年市政後隨即下樓，並在世大運吉祥物熊讚、魔術師陳日昇手持魔杖、使出魔術把戲後，與妻子陳佩琪騎乘三輪重機現身舞台，並自嘲「阿伯在此祝大家新年快樂」，引起一陣笑聲。