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迎接2018跨年晚會　陳光復與民眾熱情到數

記者鄧至傑／澎湖報導2018/01/01 01:20
▲陳光復帶領縣府團隊與鄉親一同倒數迎新年。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 31）
▲陳光復帶領縣府團隊與鄉親一同倒數迎新年。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 31）

揮別2017，歡喜迎接2018年，澎湖縣政府31日晚間9時30起在縣政府廣場舉辦「世界最美麗海灣．璀璨菊島FUN光芒－迎接2018海灣旅遊年」跨年晚會，現場湧進上千名熱情鄉親，不畏寒風一起跨年。縣長陳光復帶領縣府團隊與鄉親一同倒數迎新年，在倒數聲中璀璨煙火點亮夜空，洋溢著歡樂氛圍，大家互道新年快樂，喜迎嶄新幸福的一年。


▲璀璨的煙火點亮澎湖的星空。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 31）

今年跨年晚會由瑪莉亞主持，首先由澎湖在地表演團體夢想方舟熱舞演出揭開序幕，活力十足舞蹈炒熱現場氣氛，同時邀請邀請到熱門樂團及知名歌手攜手熱力演唱，包括星光小公主李宣榕、熱力四射的show band樂團、Apple-line歌手、MP魔幻力量前團長所組成的胡鬧一番、模仿藝人山豬及深受年輕人喜愛，有小費玉清之稱的林俊逸等輪番上台賣力演出，臺下觀眾人人手持螢光棒，隨著音樂盡情搖擺，high到最高點。


▲有小費玉清之稱的林俊逸等輪番上台賣力演出。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 31）

陳光復表示，澎湖這幾年在大家努力下，持續向上提升與進步，無論觀光人口成長、幼兒生育補助、學生營養午餐、長者社會福利加碼、設籍大專生助學金、戶籍人口成長等，負債沒增加，更蟬聯幸福城市第2名，見證澎湖是持續成長的城市。他說，澎湖的進步感謝縣民與縣府團隊的努力，天氣再寒冷，也澆不息聚集一起追求進步的熱情與決心。

接近晚間12點，人潮擠滿整個縣府廣場，陳縣長也抵達現場帶領縣府團隊與貴賓們一同拋出勝利彩帶，象徵大家幸福飛揚、菊島勝利，為活動掀起一波波高潮。包括副議長陳雙全、議員陳慧玲、副縣長林皆興、秘書長胡流宗、縣府一級主管，以及澎管處長方正光也都到場同歡，與民眾倒數計時，全場齊聲喊著「5、4、3、2、1！新年快樂！」璀璨的煙火點亮澎湖的星空，象徵新的一年來臨，澎湖起飛。


▲星光小公主李宣榕。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 31）

同時，主辦單位也邀請財政處和稅捐處於會場旁設攤，提供政令宣導與精緻小禮物。整個縣府廣場滿滿的人潮，大家一起感受跨年熱力，一同為澎湖和自己許下新年新願望。


▲陳光復說，澎湖的進步感謝縣民與縣府團隊的努力。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 31）

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義大999秒煙火秀　15萬人迎新

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