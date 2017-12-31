五月天嗨唱跨年夜 拋冠軍彩帶迎2018

（中央社記者江佩凌台北1日電）天團五月天2017年最後一天的跨年演唱會，在倒數聲中，萬捲「封王彩帶」在夜空中劃出美麗拋物線，接著熱唱「最好的一天」迎接2018，大型華麗煙火不斷釋放，點亮新年。

2017年最後一夜，五月天在桃園國際棒球場和2.4萬名員工「上班」跨年，開場一連串金曲後，5人在舞台上隨興而坐，寒風低溫中感性和歌迷談心。阿信說：「歡迎大家光臨2017年最後一場人生無限公司，也是2018年第一場人生無限公司。」

跨年夜21時開唱，中間談話時，團員石頭更和歌迷示愛取暖，直說感覺大家比前幾天都還要熱情；貝斯手瑪莎感性說，最後這幾個小時，要大家跟著五月天把最後的體力，還有開心和不開心的情緒一起用光。