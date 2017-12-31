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中央社

伊朗總統：人民有權抗議 暴力無法接受

中央社2018/01/01 03:41
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社德黑蘭31日綜合外電報導）伊朗全國各地示威抗議進入第4天，總統羅哈尼今天首度表態說，尋求阻止連日動蕩的同時，政府機構也須提供「批評的空間」。但他也對抗議群眾提出警告說，暴力是無法接受的。

路透社報導，羅哈尼（Hassan Rouhani）說，伊朗人有抗議和批評當局的權利。

根據國營媒體，他同時警告：「政府對破壞公共財產、違反公共秩序、製造社會動蕩的人，將不會容忍。」

「人民絕對擁有批評政府和抗議的自由，但那些抗議應該以改善國家現狀和人民生活的方式進行。」

「批評跟暴力和破壞公共財產是不同的。」

法新社報導，羅哈尼試圖安撫示威群眾，說政府機構「應該提供合法批評和抗議的空間」，並呼籲媒體的報導更透明、更平衡。

全國各地示威抗議進入第4天，堪稱2009年支持改革引發的動蕩以來，對教士統治階層一次最大膽的挑戰。

示威群眾起初只是針對經濟困難和貪腐傳聞發洩怨氣，但後來也開始要求最高宗教領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）下台。

畫面顯示，德黑蘭巿中心的抗議群眾高喊：「打倒獨裁者！」西部科蘭巴（Khorramabad）的抗議活動影片顯示，有些人高喊：「哈米尼，真丟臉，自己離開這個國家。」

美國總統川普持續煽風點火，為這些示威者叫好。川普說，伊朗人民終於了解他們的錢財是如何被偷走和浪費在恐怖主義上。他推文指出，看來伊朗人民「不願再忍耐下去」，並警告華府「正在密切關注是否有侵害人權事件發生」。

羅哈尼駁斥川普的說法表示：「現在身處美國、想要同情我們人民的那個傢伙，已經忘記幾個月前他才用恐怖分子來稱呼伊朗這個國家。」（譯者：中央社何宏儒）1070101

伊朗抗爭挑戰領導階層 德黑...

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