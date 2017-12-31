伊朗總統：人民有權抗議 暴力無法接受

（中央社德黑蘭31日綜合外電報導）伊朗全國各地示威抗議進入第4天，總統羅哈尼今天首度表態說，尋求阻止連日動蕩的同時，政府機構也須提供「批評的空間」。但他也對抗議群眾提出警告說，暴力是無法接受的。

路透社報導，羅哈尼（Hassan Rouhani）說，伊朗人有抗議和批評當局的權利。

根據國營媒體，他同時警告：「政府對破壞公共財產、違反公共秩序、製造社會動蕩的人，將不會容忍。」

「人民絕對擁有批評政府和抗議的自由，但那些抗議應該以改善國家現狀和人民生活的方式進行。」