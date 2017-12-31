NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈盧廣仲倒數前瘋飆海豚音柳田自爆看好王柏融成億元男勝道之夜3對3籃球　東海大學開戰
中央社

教宗年終談話：2017因戰爭和謊言而失色

中央社2018/01/01 05:07
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社梵蒂岡31日綜合外電報導）教宗方濟各今天在年終談話中指出，戰爭、謊言和不公不義使2017年相形失色。他敦促群眾對自己的所做所為負起責任。

法新社報導，教宗方濟各（Pope Francis）在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）的這場年終晚禱中說，人類已經「在死亡的事情上、在謊言和不公不義等方面上，浪費並且傷害了」這一年。

教宗說，戰爭是「冥頑不靈又荒謬的自豪」最明顯的跡象，而其他許多罪過則已造成「人類、社會和環境退化」。

他強調：「我們必須在神的面前對每一件事負起責任。」

教宗雖未具體指出2017年的任何事件，不過他這一年裡曾對世上多項重大問題發聲。

他4月時譴責敘利亞對無辜平民展開化武攻擊是「不可接受的大屠殺」。一個月前走訪造成逾60萬洛興雅（Rohingya）穆斯林流離失所的緬甸時，他也向當局表達立場，試圖平息這場危機。

教宗9月走訪哥倫比亞時則尋求鼓勵當地和平，5月時並曾遊說美國總統川普處理氣候變遷的議題。而在北韓與西方國家緊張升溫之際，他也對核武的問題表達關切。

教宗今天步行穿越聖伯多祿廣場（St. Peter'sSquare），短暫訪視教堂外真人大小的耶穌誕生場景時，曾停下腳步跟群眾握手、擺姿勢照相。

這位全球12億天主教徒的領袖將在元旦主持彌撒，慶祝教會的世界和平日（World Day of Peace）。（譯者：中央社何宏儒）1070101

伊朗總統：人民有權抗議 暴...黎薩公園賞煙火 菲人歡樂迎新年

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan