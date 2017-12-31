教宗年終談話：2017因戰爭和謊言而失色

（中央社梵蒂岡31日綜合外電報導）教宗方濟各今天在年終談話中指出，戰爭、謊言和不公不義使2017年相形失色。他敦促群眾對自己的所做所為負起責任。

法新社報導，教宗方濟各（Pope Francis）在聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）的這場年終晚禱中說，人類已經「在死亡的事情上、在謊言和不公不義等方面上，浪費並且傷害了」這一年。

教宗說，戰爭是「冥頑不靈又荒謬的自豪」最明顯的跡象，而其他許多罪過則已造成「人類、社會和環境退化」。

他強調：「我們必須在神的面前對每一件事負起責任。」