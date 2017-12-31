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中央社

黎薩公園賞煙火 菲人歡樂迎新年

中央社2018/01/01 05:17
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者林行健馬尼拉1日專電）菲律賓國家地標黎薩公園舉辦跨年晚會，雖然沒有特別華麗的煙火秀，但炫目的水舞、喧嘩的音樂以及親友之間的相聚，仍讓馬尼拉民眾在歡樂的氣氛中迎接2018年。

「5、4、3、2、1」隨著舞台上跨年節目主持人的倒數，台下民眾的心情也愈來愈high，有人拿著手機自拍、有人不斷蹦跳希望能再長高，還有人隨著搖滾樂起舞。

色彩繽紛的煙火沖向天際，照亮菲國民族英雄黎薩（Jose Rizal）的紀念碑和迎風飄揚的菲律賓國旗，雖然不如其他國際大城燦爛，但每當一團銀花在天空爆開，仍能引起民眾一陣陣歡呼。

位於馬尼拉灣畔的黎薩公園（Rizal Park），昨天下午開始就湧入大批人潮，這裏是少有不收門票的觀光區，許多人在草坪上鋪了隔熱板或報紙，利用難得的長假享受天倫之樂，大人們席地聊天、小朋友在空地奔跑玩耍。

新年是菲國僅次於耶誕的大節，各大飯店、高檔餐廳甚至商場，多會舉辦自己的跨年活動，而黎薩公園則是平民青睞的跨年地點。

菲律賓人家庭觀念濃厚，加上許多人出國工作，難得團聚，因此雖無錦衣玉食，能與家人一同跨年看煙火，就是幸福。

對於新年的新希望？菲律賓人要的也不多。

船員魯尼托向中央社表示，他希望家庭關係美滿穩固；大學生丹恩盼望政府能更妥善地治國；家庭主婦瑪麗希望國家和平，不再有殺戮；運將希爾文則希望物價能夠下滑。

黎薩公園的另一個熱門景點是水舞池，配合著音樂與燈光，水柱時而翩然搖曳、時而隨著爆裂聲直衝天際，吸引許多人拿出手機拍攝。

民調機構「社會氣象站」（SWS）的調查顯示，雖然過去一年的生活未必盡如人意，但仍有高達96%的菲律賓人對2018年滿懷希望，創下歷史新高，樂天的民族性展現無遺。

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）昨天也在元旦文告中，期勉民眾以希望擁抱來年的不確定因素，以決心邁向更繁榮美好的未來。1070101

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